Матвиенко: оснований для встречи Путина и Зеленского нет

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Спикер Совфеда считает, что у Киева нет четкой позиции по будущему Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оснований для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, у Украины «нет выработанной позиции».

«Мы с надеждой ждем очередного этапа переговоров. Если будут достигнуты договоренности, только после этого можно будет вести речь о возможной встрече президентов», — заявила Матвиенко после заседания совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое проходит 29 марта в Алма-Ате (Казахстан). Она подчеркнула, что сейчас для переговоров нет никаких оснований и нет повестки.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. 29 марта в Турции стартовал очередной этап переговоров между Россией и Украиной. Встреча делегаций проходит в Стамбуле.

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Оснований для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, у Украины «нет выработанной позиции». «Мы с надеждой ждем очередного этапа переговоров. Если будут достигнуты договоренности, только после этого можно будет вести речь о возможной встрече президентов», — заявила Матвиенко после заседания совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое проходит 29 марта в Алма-Ате (Казахстан). Она подчеркнула, что сейчас для переговоров нет никаких оснований и нет повестки. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. 29 марта в Турции стартовал очередной этап переговоров между Россией и Украиной. Встреча делегаций проходит в Стамбуле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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