На нобелевского лауреата Дмитрия Муратова совершили нападение

Главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова облили масляной краской с ацетоном в вагоне поезда. Об этом сообщает telegram-канал «Novaya Gazeta. Europe».
«Облили в купе масляной краской с ацетоном… Масляный запах по всему вагону», — рассказал Дмитрий Муратов. Он добавил, что нападавший выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».
Это не первый случай проведения попыток оказать давление на руководителей российских СМИ. Ранее возле квартиры журналиста, экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова неизвестный устроил антисемисткую акцию, сообщает «Национальная служба новостей». Под дверь его квартиры положили голову свиньи, а на дверь наклеили флаг Украины.
Главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова облили масляной краской с ацетоном в вагоне поезда. Об этом сообщает telegram-канал «Novaya Gazeta. Europe». «Облили в купе масляной краской с ацетоном… Масляный запах по всему вагону», — рассказал Дмитрий Муратов. Он добавил, что нападавший выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». Это не первый случай проведения попыток оказать давление на руководителей российских СМИ. Ранее возле квартиры журналиста, экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова неизвестный устроил антисемисткую акцию, сообщает «Национальная служба новостей». Под дверь его квартиры положили голову свиньи, а на дверь наклеили флаг Украины.