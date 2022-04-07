07 апреля 2022

На нобелевского лауреата Дмитрия Муратова совершили нападение

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Неизвестный облил Дмитрия Муратова краской в отместку за «пацанов» Фото:

Главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова облили масляной краской с ацетоном в вагоне поезда. Об этом сообщает telegram-канал «Novaya Gazeta. Europe».

«Облили в купе масляной краской с ацетоном… Масляный запах по всему вагону», — рассказал Дмитрий Муратов. Он добавил, что нападавший выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».

Это не первый случай проведения попыток оказать давление на руководителей российских СМИ. Ранее возле квартиры журналиста, экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова неизвестный устроил антисемисткую акцию, сообщает «Национальная служба новостей». Под дверь его квартиры положили голову свиньи, а на дверь наклеили флаг Украины.

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Главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова облили масляной краской с ацетоном в вагоне поезда. Об этом сообщает telegram-канал «Novaya Gazeta. Europe». «Облили в купе масляной краской с ацетоном… Масляный запах по всему вагону», — рассказал Дмитрий Муратов. Он добавил, что нападавший выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». Это не первый случай проведения попыток оказать давление на руководителей российских СМИ. Ранее возле квартиры журналиста, экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова неизвестный устроил антисемисткую акцию, сообщает «Национальная служба новостей». Под дверь его квартиры положили голову свиньи, а на дверь наклеили флаг Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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