Путин предупредил о рисках для экономики России

Риски для российской экономики в долгосрочной перспективе имеются, несмотря на то, что финансовая система РФ прочно стоит на ногах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Блицкриг, на который рассчитывал Запад, не состоялся, экономика и финансовая система России достаточно прочно стоят на ногах. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать», — заявил Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Путин ранее заявлял, что цель западных санкций — отмена России, и изолировать Россию у Запада не получится, передает деловая газета «Взгляд». Но глава государства предупредил, что наступающий мировой продовольственный кризис России не грозит.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Риски для российской экономики в долгосрочной перспективе имеются, несмотря на то, что финансовая система РФ прочно стоит на ногах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Блицкриг, на который рассчитывал Запад, не состоялся, экономика и финансовая система России достаточно прочно стоят на ногах. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать», — заявил Путин на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Путин ранее заявлял, что цель западных санкций — отмена России, и изолировать Россию у Запада не получится, передает деловая газета «Взгляд». Но глава государства предупредил, что наступающий мировой продовольственный кризис России не грозит.