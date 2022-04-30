Эксперт по недвижимости раскрыл, как взять ипотеку под 0,1%

30 апреля 2022 в 22:03 Размер текста - 17 +

Вторичное жилье начнет падать в цене, считает Дмитрий Ракута Фото: Размик Закарян © URA.RU Купить квартиру в новостройке можно с рекордно низкой ипотечной ставкой в 0,1%, которую субсидируют некоторые застройщики. Об этом в беседе с URA.RU рассказал учредитель ассоциации ипотечных брокеров и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Если мы говорим о покупке недвижимости в новостройке, то сейчас для этого отличный период. Введены льготные программы, застройщики для того, чтобы привлечь новых клиентов, идут на субсидированную ипотеку. Сейчас можно купить квартиру по ставке 0,10%, что крайне выгодно. Нужно анализировать рынок, искать предложения, но в данный момент есть ряд застройщиков, которые готовы продавать квартиры с данной ставкой», — сообщил Дмитрий Ракута. С покупкой вторичного жилья ипотечный брокер рекомендовал подождать один-два месяца. «Лето — это период загородной недвижимости, а вторичный рынок проседает. Продавцы на вторичном рынке, которым необходимо срочно продать объект, начинают предлагать хорошие дисконты. Высокая ставка по ипотеке не дает брать большие суммы под объекты вторичного рынка. Соответственно, продавцы тоже регулируют спрос только ценой и предлагают хорошие дисконты», — отметил эксперт по недвижимости. Ракута также дал прогноз, чего стоит ожидать на рынке в ближайшее время. «Если мы рассматриваем краткосрочную перспективу и вторичный рынок, то квартиры подешевеют. Если мы рассматриваем первичный рынок, то квартиры дешеветь не будут. Это обусловлено тем, что правительство активно поддерживает строительный сектор, и имеются факторы, которые влияют на стоимость квадратного метра — удорожание проектного финансирования и строительных материалов», — заключил собеседник URA.RU. Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о снижении ставок по льготной ипотеке до 9%. Снизить их предлагается с 1 мая 2022 года. Замглавы комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и строительная отрасль будут прилагать усилия для возвращения ставок по льготной ипотеке до докризисных 7% годовых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Купить квартиру в новостройке можно с рекордно низкой ипотечной ставкой в 0,1%, которую субсидируют некоторые застройщики. Об этом в беседе с URA.RU рассказал учредитель ассоциации ипотечных брокеров и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «Если мы говорим о покупке недвижимости в новостройке, то сейчас для этого отличный период. Введены льготные программы, застройщики для того, чтобы привлечь новых клиентов, идут на субсидированную ипотеку. Сейчас можно купить квартиру по ставке 0,10%, что крайне выгодно. Нужно анализировать рынок, искать предложения, но в данный момент есть ряд застройщиков, которые готовы продавать квартиры с данной ставкой», — сообщил Дмитрий Ракута. С покупкой вторичного жилья ипотечный брокер рекомендовал подождать один-два месяца. «Лето — это период загородной недвижимости, а вторичный рынок проседает. Продавцы на вторичном рынке, которым необходимо срочно продать объект, начинают предлагать хорошие дисконты. Высокая ставка по ипотеке не дает брать большие суммы под объекты вторичного рынка. Соответственно, продавцы тоже регулируют спрос только ценой и предлагают хорошие дисконты», — отметил эксперт по недвижимости. Ракута также дал прогноз, чего стоит ожидать на рынке в ближайшее время. «Если мы рассматриваем краткосрочную перспективу и вторичный рынок, то квартиры подешевеют. Если мы рассматриваем первичный рынок, то квартиры дешеветь не будут. Это обусловлено тем, что правительство активно поддерживает строительный сектор, и имеются факторы, которые влияют на стоимость квадратного метра — удорожание проектного финансирования и строительных материалов», — заключил собеседник URA.RU. Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о снижении ставок по льготной ипотеке до 9%. Снизить их предлагается с 1 мая 2022 года. Замглавы комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и строительная отрасль будут прилагать усилия для возвращения ставок по льготной ипотеке до докризисных 7% годовых.