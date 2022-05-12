Мир узнает всю правду о биолабораториях на Украине благодаря России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая.
«Завеса тайн военных биологических программ США на Украине должна быть когда-то сброшена. Благодаря России у мира появилась возможность сделать это. Россия настаивает на открытом обсуждении на заседании СБ ООН именно потому, что создаваемые США проекты — это глобальная угроза. Если украинский режим стал послушным вассалом и предал свой народ, это не означает, что другие страны мира безразличны к вопросам биологической безопасности и честному сотрудничеству в вопросах равной и неделимой безопасности», — такие слова Яровой приводит пресс-служба Госдумы.
Ранее Яровая говорила о том, что военная биологическая программа США лишила граждан Украины не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их «объектами опытов». О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном.
Мир узнает всю правду о биолабораториях на Украине благодаря России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая. «Завеса тайн военных биологических программ США на Украине должна быть когда-то сброшена. Благодаря России у мира появилась возможность сделать это. Россия настаивает на открытом обсуждении на заседании СБ ООН именно потому, что создаваемые США проекты — это глобальная угроза. Если украинский режим стал послушным вассалом и предал свой народ, это не означает, что другие страны мира безразличны к вопросам биологической безопасности и честному сотрудничеству в вопросах равной и неделимой безопасности», — такие слова Яровой приводит пресс-служба Госдумы. Ранее Яровая говорила о том, что военная биологическая программа США лишила граждан Украины не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их «объектами опытов». О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном.