Зенитно-ракетные комплексы С-300 защищают от воздушных атак и военных, и мирных жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Подразделения ПВО Центрального военного округа, выполняющие боевые задачи на Украине, обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар». Такие кадры опубликовало Министерство обороны.

«Расчеты комплексов С-300-В заметили летательные аппараты на подлете, установили координаты, после чего запустили ракеты. Особо стоит отметить, что во время спецоперации подразделения ПВО прикрывают от воздушных атак ВСУ не только военных, но и мирное население», — рассказывается в материале Павла Беднякова для 5 канала.

ПВО РФ с начала спецоперации уничтожили около 90 «Байрактаров». Зенитно-ракетные комплексы С-300 замечают БПЛА еще на подлете и быстро сбивают их. Такие комплексы защищают от ударов различного типа ракет и контролируют воздушное пространство в радиусе до нескольких сотен километров.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Одной из основных ее задач президент России Владимир Путин назвал освобождение Донбасса. За это время ВС России удалось освободить Мариуполь и «Азовсталь». Также сообщается, что ВСУ потеряли более половины личного состава, многие солдаты просто дезертируют. По словам военных, следующими стратегически важными целями станут Одесса и Николаев.