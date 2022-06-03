Аналитик Санакоев назвал 3 направления помощи РФ со стороны Китая

Китай может помогать России без нарушения санкций со стороны Запада через собственные торговые логистические схемы, проведение оплат через национальную валюту и через сотрудничество с компаниями, которые не имеют договорных обязательств со странами ЕС и США. Об этом URA.RU рассказал президент Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев.
«Во-первых, у более 80% компаний Китая нет завязки рынков сбыта с Западом, и они с удовольствием будут готовы работать с РФ. Во-вторых, вторичные санкции в основном бьют по структурам, которые используют в качестве валютных платежей доллар США, но что нам мешает полностью перейти в расчетах на национальную валюту? Россия к этому готова. Переход расчетов в национальных валютах между РФ и Китаем начался в 2008 году, в 2014 лишь ускорился. Сегодня мы можем полностью исключить доллар. В-третьих, логистические цепочки. У нас одна из самых протяженных сухопутных границ в мире — 4,5 тысячи километров, — у нас нет проблем, как России торговать с Китаем без контроля Запада», — объяснил Сергей Санакоев.
При этом спикер подчеркнул, что Россия также не заинтересована в том, чтобы Китай нарушал выдвинутые санкции со стороны Запада. «Китай однозначно будет нам помогать. Вопрос лишь стоял в том, как им избежать вторичных санкций, поскольку это только эскалирует ситуацию, создает напряжение в общемировой повестке, а это не нужно даже России. Это нормальный подход — выявить, насколько, действительно, вторичные санкции невозможно обойти. Две державы — самая большая страна в мире и самая крупная экономика в мире вместе составляют фактически евразийский континент, нам ничего не мешает между собой работать и торговать так, чтобы вообще не спрашивать никого», — подытожил Санакоев.
По данным издания The Washington Post, лидер КНР Си Цзиньпинь поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Жесткие ограничения со стороны ЕС и США в отношении РФ начали вводиться после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России.
Китай может помогать России без нарушения санкций со стороны Запада через собственные торговые логистические схемы, проведение оплат через национальную валюту и через сотрудничество с компаниями, которые не имеют договорных обязательств со странами ЕС и США. Об этом URA.RU рассказал президент Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. «Во-первых, у более 80% компаний Китая нет завязки рынков сбыта с Западом, и они с удовольствием будут готовы работать с РФ. Во-вторых, вторичные санкции в основном бьют по структурам, которые используют в качестве валютных платежей доллар США, но что нам мешает полностью перейти в расчетах на национальную валюту? Россия к этому готова. Переход расчетов в национальных валютах между РФ и Китаем начался в 2008 году, в 2014 лишь ускорился. Сегодня мы можем полностью исключить доллар. В-третьих, логистические цепочки. У нас одна из самых протяженных сухопутных границ в мире — 4,5 тысячи километров, — у нас нет проблем, как России торговать с Китаем без контроля Запада», — объяснил Сергей Санакоев. При этом спикер подчеркнул, что Россия также не заинтересована в том, чтобы Китай нарушал выдвинутые санкции со стороны Запада. «Китай однозначно будет нам помогать. Вопрос лишь стоял в том, как им избежать вторичных санкций, поскольку это только эскалирует ситуацию, создает напряжение в общемировой повестке, а это не нужно даже России. Это нормальный подход — выявить, насколько, действительно, вторичные санкции невозможно обойти. Две державы — самая большая страна в мире и самая крупная экономика в мире вместе составляют фактически евразийский континент, нам ничего не мешает между собой работать и торговать так, чтобы вообще не спрашивать никого», — подытожил Санакоев. По данным издания The Washington Post, лидер КНР Си Цзиньпинь поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Жесткие ограничения со стороны ЕС и США в отношении РФ начали вводиться после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России.