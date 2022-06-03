Аналитик Санакоев назвал 3 направления помощи РФ со стороны Китая

03 июня 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Более 80% компаний Китая не сотрудничают со странами Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Китай может помогать России без нарушения санкций со стороны Запада через собственные торговые логистические схемы, проведение оплат через национальную валюту и через сотрудничество с компаниями, которые не имеют договорных обязательств со странами ЕС и США. Об этом URA.RU рассказал президент Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. «Во-первых, у более 80% компаний Китая нет завязки рынков сбыта с Западом, и они с удовольствием будут готовы работать с РФ. Во-вторых, вторичные санкции в основном бьют по структурам, которые используют в качестве валютных платежей доллар США, но что нам мешает полностью перейти в расчетах на национальную валюту? Россия к этому готова. Переход расчетов в национальных валютах между РФ и Китаем начался в 2008 году, в 2014 лишь ускорился. Сегодня мы можем полностью исключить доллар. В-третьих, логистические цепочки. У нас одна из самых протяженных сухопутных границ в мире — 4,5 тысячи километров, — у нас нет проблем, как России торговать с Китаем без контроля Запада», — объяснил Сергей Санакоев. При этом спикер подчеркнул, что Россия также не заинтересована в том, чтобы Китай нарушал выдвинутые санкции со стороны Запада. «Китай однозначно будет нам помогать. Вопрос лишь стоял в том, как им избежать вторичных санкций, поскольку это только эскалирует ситуацию, создает напряжение в общемировой повестке, а это не нужно даже России. Это нормальный подход — выявить, насколько, действительно, вторичные санкции невозможно обойти. Две державы — самая большая страна в мире и самая крупная экономика в мире вместе составляют фактически евразийский континент, нам ничего не мешает между собой работать и торговать так, чтобы вообще не спрашивать никого», — подытожил Санакоев. По данным издания The Washington Post, лидер КНР Си Цзиньпинь поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Жесткие ограничения со стороны ЕС и США в отношении РФ начали вводиться после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Китай может помогать России без нарушения санкций со стороны Запада через собственные торговые логистические схемы, проведение оплат через национальную валюту и через сотрудничество с компаниями, которые не имеют договорных обязательств со странами ЕС и США. Об этом URA.RU рассказал президент Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. «Во-первых, у более 80% компаний Китая нет завязки рынков сбыта с Западом, и они с удовольствием будут готовы работать с РФ. Во-вторых, вторичные санкции в основном бьют по структурам, которые используют в качестве валютных платежей доллар США, но что нам мешает полностью перейти в расчетах на национальную валюту? Россия к этому готова. Переход расчетов в национальных валютах между РФ и Китаем начался в 2008 году, в 2014 лишь ускорился. Сегодня мы можем полностью исключить доллар. В-третьих, логистические цепочки. У нас одна из самых протяженных сухопутных границ в мире — 4,5 тысячи километров, — у нас нет проблем, как России торговать с Китаем без контроля Запада», — объяснил Сергей Санакоев. При этом спикер подчеркнул, что Россия также не заинтересована в том, чтобы Китай нарушал выдвинутые санкции со стороны Запада. «Китай однозначно будет нам помогать. Вопрос лишь стоял в том, как им избежать вторичных санкций, поскольку это только эскалирует ситуацию, создает напряжение в общемировой повестке, а это не нужно даже России. Это нормальный подход — выявить, насколько, действительно, вторичные санкции невозможно обойти. Две державы — самая большая страна в мире и самая крупная экономика в мире вместе составляют фактически евразийский континент, нам ничего не мешает между собой работать и торговать так, чтобы вообще не спрашивать никого», — подытожил Санакоев. По данным издания The Washington Post, лидер КНР Си Цзиньпинь поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Жесткие ограничения со стороны ЕС и США в отношении РФ начали вводиться после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России.