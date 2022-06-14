Власти Запорожской области заявили об угрозе катастрофы

14 июня 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Есть угроза затопления шахты железорудного комбината и выброса металла в воду, сообщил Александр Старух Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае полной остановки работы железорудного комбината в Запорожской области может произойти экологическая катастрофа. Такое заявление сделал глава областной государственной администрации Александр Старух. «Если работники покинут завод и остановят работу по откачке воды, то почти через 26 дней с отметки минус 1020 метров вода поднимется до отметки минус 30 метров. Шахта будет затоплена. Соответственно, все водоносные горизонты в нашем регионе, в Херсонской области, все, находящиеся на километровой глубине, в них попадет железо. Они перестанут быть такими, что можно из них будет использовать воду для питья и для технических целей. На объекте по-прежнему остаются работники. Они пытаются не допустить экологической катастрофы», — передает РИА «Новости» слова Старуха. По словам главы администрации области, сейчас работа комбината почти остановилась. «Комбинат был одним из трех крупнейших налогоплательщиков в прошлом год, сейчас комбинат стоит, десятки тысяч людей не работают», — сказал Старух. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе уже начали выдавать российские паспорта, пишет RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В случае полной остановки работы железорудного комбината в Запорожской области может произойти экологическая катастрофа. Такое заявление сделал глава областной государственной администрации Александр Старух. «Если работники покинут завод и остановят работу по откачке воды, то почти через 26 дней с отметки минус 1020 метров вода поднимется до отметки минус 30 метров. Шахта будет затоплена. Соответственно, все водоносные горизонты в нашем регионе, в Херсонской области, все, находящиеся на километровой глубине, в них попадет железо. Они перестанут быть такими, что можно из них будет использовать воду для питья и для технических целей. На объекте по-прежнему остаются работники. Они пытаются не допустить экологической катастрофы», — передает РИА «Новости» слова Старуха. По словам главы администрации области, сейчас работа комбината почти остановилась. «Комбинат был одним из трех крупнейших налогоплательщиков в прошлом год, сейчас комбинат стоит, десятки тысяч людей не работают», — сказал Старух. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионе уже начали выдавать российские паспорта, пишет RT.