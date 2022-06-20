Экс-чиновник Пентагона сообщил о задержках поставок оружия Киеву

20 июня 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

США не успевают вовремя поставлять оружие Украине Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американское оружие не успевает добраться до Украины достаточно быстро. Таким мнением поделился бывший чиновник минобороны США в разговоре с FoxNews. «Похоже, что правильное оружие просто не успевает вовремя и превращает то, что могло бы стать явной победой для Украины, в преимущество России», — сообщил экс-чиновник. Представители министерства обороны США подтвердили изданию, что американское оружие достигнет Украину только через несколько месяцев. Бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин заявил в эфире Fox News, что Россия стала лучше вести боевые действия после того, как изменила свои цели и сосредоточилась на безопасности Донбасса. Он отметил, что Россия обладает преимуществом перед Украиной из-за количества оружия, которым она располагает. Теперь Украине необходимо большее количество оружия, чтобы не ослабнуть перед российским военным преимуществом, утверждает генерал. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Некоторые страны, включая страны ЕС и США, поставляют вооружение на Украину в рамках военной и финансовой помощи. 15 июня стало известно, что президент США Джо Байден выделил 1 млрд долларов на военную помощь и 225 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия примет ответные меры, если США продолжат поставлять на Украину оружие. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Американское оружие не успевает добраться до Украины достаточно быстро. Таким мнением поделился бывший чиновник минобороны США в разговоре с FoxNews. «Похоже, что правильное оружие просто не успевает вовремя и превращает то, что могло бы стать явной победой для Украины, в преимущество России», — сообщил экс-чиновник. Представители министерства обороны США подтвердили изданию, что американское оружие достигнет Украину только через несколько месяцев. Бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин заявил в эфире Fox News, что Россия стала лучше вести боевые действия после того, как изменила свои цели и сосредоточилась на безопасности Донбасса. Он отметил, что Россия обладает преимуществом перед Украиной из-за количества оружия, которым она располагает. Теперь Украине необходимо большее количество оружия, чтобы не ослабнуть перед российским военным преимуществом, утверждает генерал. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Некоторые страны, включая страны ЕС и США, поставляют вооружение на Украину в рамках военной и финансовой помощи. 15 июня стало известно, что президент США Джо Байден выделил 1 млрд долларов на военную помощь и 225 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия примет ответные меры, если США продолжат поставлять на Украину оружие.