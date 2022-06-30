России стыдно воевать с солдатами НАТО, потому что они не называют мужчин мужчинами, а женщин — женщинами. Такое мнение выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Я призываю всех не обращать внимания на то, что якобы НАТО увеличивает к 2023—2024 годам численность до 300 тысяч [солдат] в Европе. Не осталось столько мужчин, я думаю, им же не разрешают называть мужчину мужчиной, а женщину — женщиной. Их можно называть только „оно“. С ними нам стыдно воевать, но все равно, если они лезут в наши края, за наши границы, то мы должны их остановить. У нас в России для этого достаточно сил и средств», — заявил Кадыров в видео, опубликованном на его telegram-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о восьмикратном увеличении числа войск быстрого реагирования на границе с Россией. Также, как сообщает Царьград, на ближайшем саммите НАТО в Мадриде будет принята новая концепция безопасности НАТО. В ней Россия будет признана угрозой альянсу.
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