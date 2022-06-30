Кадыров: России стыдно воевать с НАТО. «Не разрешают называть мужчин мужчинами»

30 июня 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

В странах НАТО, по мнению Кадырова, мужчин не называют мужчинами Фото: Владимир Андреев © URA.RU России стыдно воевать с солдатами НАТО, потому что они не называют мужчин мужчинами, а женщин — женщинами. Такое мнение выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Я призываю всех не обращать внимания на то, что якобы НАТО увеличивает к 2023—2024 годам численность до 300 тысяч [солдат] в Европе. Не осталось столько мужчин, я думаю, им же не разрешают называть мужчину мужчиной, а женщину — женщиной. Их можно называть только „оно“. С ними нам стыдно воевать, но все равно, если они лезут в наши края, за наши границы, то мы должны их остановить. У нас в России для этого достаточно сил и средств», — заявил Кадыров в видео, опубликованном на его telegram-канале. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о восьмикратном увеличении числа войск быстрого реагирования на границе с Россией. Также, как сообщает Царьград, на ближайшем саммите НАТО в Мадриде будет принята новая концепция безопасности НАТО. В ней Россия будет признана угрозой альянсу. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

России стыдно воевать с солдатами НАТО, потому что они не называют мужчин мужчинами, а женщин — женщинами. Такое мнение выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Я призываю всех не обращать внимания на то, что якобы НАТО увеличивает к 2023—2024 годам численность до 300 тысяч [солдат] в Европе. Не осталось столько мужчин, я думаю, им же не разрешают называть мужчину мужчиной, а женщину — женщиной. Их можно называть только „оно“. С ними нам стыдно воевать, но все равно, если они лезут в наши края, за наши границы, то мы должны их остановить. У нас в России для этого достаточно сил и средств», — заявил Кадыров в видео, опубликованном на его telegram-канале. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о восьмикратном увеличении числа войск быстрого реагирования на границе с Россией. Также, как сообщает Царьград, на ближайшем саммите НАТО в Мадриде будет принята новая концепция безопасности НАТО. В ней Россия будет признана угрозой альянсу.