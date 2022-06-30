Путин определился с темой нового выступления 30 июня 2022 в 22:09 Размер текста - 17 + Путин проанализирует ситуацию в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одно из следующих публичных выступлений президент РФ Владимир Путин посвятит анализу развития ситуации в мире. Об этом заявил сам российский лидер, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. «Считаю необходимым посвятить [анализу развития ситуации в мире] одно из своих следующих выступлений», — сказал Путин. Его слова приводит РИА «Новости». Одни из последних публичных выступлений Путина было на форуме стран БРИКС. Тогда президент РФ заявил, что действия Запада негативно влияют на благополучие людей во всем мире. Еще раньше Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме, где рассказывал о планах России по экономическому развитию. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Одно из следующих публичных выступлений президент РФ Владимир Путин посвятит анализу развития ситуации в мире. Об этом заявил сам российский лидер, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. «Считаю необходимым посвятить [анализу развития ситуации в мире] одно из своих следующих выступлений», — сказал Путин. Его слова приводит РИА «Новости». Одни из последних публичных выступлений Путина было на форуме стран БРИКС. Тогда президент РФ заявил, что действия Запада негативно влияют на благополучие людей во всем мире. Еще раньше Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме, где рассказывал о планах России по экономическому развитию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям