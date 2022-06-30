30 июня 2022

Посол РФ заявила о возможном разрыве отношений с Болгарией

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Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Россия может принять «очень решительные меры» против Болгарии в ответ на высылку дипломатов, считает Элеонора Митрофанова Фото:

Действия Софии не могут остаться без последствий, потому Россия может разорвать дипломатические отношения с Болгарией. Об этом сказала посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире болгарского телевидения.

Ранее власти Болгарии решили выслать 70 российских дипломатов, обвинив их в «шпионаже». В МИД России пообещали ответить на это.

Москва может принять «очень решительные меры, даже могут быть разорваны дипломатические отношения» с Болгарией, считает Элеонора Митрофанова, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что действия болгарских властей не могут остаться без последствий.

В ответ на высылку дипломатов МИД РФ закрыло российское консульство в Болгарии. В Софии пытаются найти виновных в дипломатическом скандале, заявляя, что это решение было принято давно.

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Действия Софии не могут остаться без последствий, потому Россия может разорвать дипломатические отношения с Болгарией. Об этом сказала посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире болгарского телевидения. Ранее власти Болгарии решили выслать 70 российских дипломатов, обвинив их в «шпионаже». В МИД России пообещали ответить на это. Москва может принять «очень решительные меры, даже могут быть разорваны дипломатические отношения» с Болгарией, считает Элеонора Митрофанова, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что действия болгарских властей не могут остаться без последствий. В ответ на высылку дипломатов МИД РФ закрыло российское консульство в Болгарии. В Софии пытаются найти виновных в дипломатическом скандале, заявляя, что это решение было принято давно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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