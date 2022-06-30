Посол РФ заявила о возможном разрыве отношений с Болгарией

01 июля 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Россия может принять «очень решительные меры» против Болгарии в ответ на высылку дипломатов, считает Элеонора Митрофанова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Действия Софии не могут остаться без последствий, потому Россия может разорвать дипломатические отношения с Болгарией. Об этом сказала посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире болгарского телевидения. Ранее власти Болгарии решили выслать 70 российских дипломатов, обвинив их в «шпионаже». В МИД России пообещали ответить на это. Москва может принять «очень решительные меры, даже могут быть разорваны дипломатические отношения» с Болгарией, считает Элеонора Митрофанова, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что действия болгарских властей не могут остаться без последствий. В ответ на высылку дипломатов МИД РФ закрыло российское консульство в Болгарии. В Софии пытаются найти виновных в дипломатическом скандале, заявляя, что это решение было принято давно. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Действия Софии не могут остаться без последствий, потому Россия может разорвать дипломатические отношения с Болгарией. Об этом сказала посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире болгарского телевидения. Ранее власти Болгарии решили выслать 70 российских дипломатов, обвинив их в «шпионаже». В МИД России пообещали ответить на это. Москва может принять «очень решительные меры, даже могут быть разорваны дипломатические отношения» с Болгарией, считает Элеонора Митрофанова, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что действия болгарских властей не могут остаться без последствий. В ответ на высылку дипломатов МИД РФ закрыло российское консульство в Болгарии. В Софии пытаются найти виновных в дипломатическом скандале, заявляя, что это решение было принято давно.