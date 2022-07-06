Президент Шри-Ланки попросил у Путина денег

06 июля 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Владимира Путина попросили помочь спасти импорт Шри-Ланки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Готабайя Раджапакса, президент Шри-Ланки, попросил президента Российской Федерации Владимира Путина открыть кредитную линию, чтобы импортировать топливо. Об этом он сообщил в Twitter. По инициативе Шри-Ланки состоялся телефонный разговор лидера РФ Владимира Путина и президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы. «Поблагодарив его [Владимира Путина] за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку», — сообщил ланкийский лидер в Twitter. В ходе разговора подтвержден дружественный, обоюдный настрой между обеими странами на дальнейшее развитие российско-ланкийских связей, говорится на сайте Кремля. Также было условлено о продолжении контактов между странами на различных уровнях. Шри-Ланка со времен обретения независимости в 1948 году переживает худший экономический кризис. Причина — дефицит иностранной валюты, который возник в связи с ограничением потока туристов в условиях пандемии. В результате у страны нет возможности закупить достаточно топлива. Отмечается острая нехватка предметов первой необходимости, продовольствия, газа, топлива. Также многие районы постоянно сталкиваются с отключением электроэнергии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Готабайя Раджапакса, президент Шри-Ланки, попросил президента Российской Федерации Владимира Путина открыть кредитную линию, чтобы импортировать топливо. Об этом он сообщил в Twitter. По инициативе Шри-Ланки состоялся телефонный разговор лидера РФ Владимира Путина и президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы. «Поблагодарив его [Владимира Путина] за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку», — сообщил ланкийский лидер в Twitter. В ходе разговора подтвержден дружественный, обоюдный настрой между обеими странами на дальнейшее развитие российско-ланкийских связей, говорится на сайте Кремля. Также было условлено о продолжении контактов между странами на различных уровнях. Шри-Ланка со времен обретения независимости в 1948 году переживает худший экономический кризис. Причина — дефицит иностранной валюты, который возник в связи с ограничением потока туристов в условиях пандемии. В результате у страны нет возможности закупить достаточно топлива. Отмечается острая нехватка предметов первой необходимости, продовольствия, газа, топлива. Также многие районы постоянно сталкиваются с отключением электроэнергии.