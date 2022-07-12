В разрушенной Волновахе начали возводить новые дома

12 июля 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

В Волновахе — городе на юго-западе ДНР — приступили к восстановлению Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В частично разрушенном украинскими войсками городе Волноваха, находящемся под контролем вооруженных сил РФ и ДНР, приступили к строительству первых пятиэтажных жилых домов. Об этом сообщил представитель оперативного штаба по восстановлению в городе Волновахе, начальник отдела строительства, реконструкции и восстановления объектов минстроя ДНР Сергей Фенюшин. «Под новое строительство выбрана площадка в микрорайоне Северном. Там проходят все необходимые коммуникации, поэтому у строителей есть возможность к ним подключиться. Планируется, что новый жилой комплекс расположится вдоль улицы Менделеева», — приводит слова Фенюшина официальный сайт минстроя ДНР. По его словам, в настоящий момент участок, на котором будут строить дома, уже разминирован. Возведением новых домов занимается строительная компания из Краснодарского края. Первая группа строителей уже приступила к подготовительным работам. Они готовятся к проведению земляных работ. Также в ближайшее время в Волновахе планируют приступить к восстановлению 50 многоквартирных домов и 27 социальных объектов и реконструировать два общежития. Волноваха неоднократно подвергалась обстрелу со стороны ВСУ. В середине марта Народная милиция ДНР отрапортовала о полном освобождении города, который находится в нескольких десятках километрах от Донецка в южном направлении фронта. Интенсивные бои шли здесь все время с начала спецоперации по денацификации Украины. Корреспонденты URA.RU, находившиеся там, писали, что город полностью разрушен. Инфраструктура города уничтожена, в городе гуманитарная катастрофа, на улицах стоит разбитая украинская техника, лежат трупы. Сейчас в городе нет отопления, воды, электричества и связи. Люди вынуждены пережидать холодные ночи в подвалах. По словам местных жителей, украинские войска, отступая, прятались в жилых домах на вторых-третьих этажах. Там размещались пулеметные гнезда. Ранее глава ДНР Денис Пушилин на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым отметил, что Ямалу предстоит проделать большой объем по восстановлению Волновахского района. Об этом руководитель республики написал в свое telegram-канале. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В частично разрушенном украинскими войсками городе Волноваха, находящемся под контролем вооруженных сил РФ и ДНР, приступили к строительству первых пятиэтажных жилых домов. Об этом сообщил представитель оперативного штаба по восстановлению в городе Волновахе, начальник отдела строительства, реконструкции и восстановления объектов минстроя ДНР Сергей Фенюшин. «Под новое строительство выбрана площадка в микрорайоне Северном. Там проходят все необходимые коммуникации, поэтому у строителей есть возможность к ним подключиться. Планируется, что новый жилой комплекс расположится вдоль улицы Менделеева», — приводит слова Фенюшина официальный сайт минстроя ДНР. По его словам, в настоящий момент участок, на котором будут строить дома, уже разминирован. Возведением новых домов занимается строительная компания из Краснодарского края. Первая группа строителей уже приступила к подготовительным работам. Они готовятся к проведению земляных работ. Также в ближайшее время в Волновахе планируют приступить к восстановлению 50 многоквартирных домов и 27 социальных объектов и реконструировать два общежития. Волноваха неоднократно подвергалась обстрелу со стороны ВСУ. В середине марта Народная милиция ДНР отрапортовала о полном освобождении города, который находится в нескольких десятках километрах от Донецка в южном направлении фронта. Интенсивные бои шли здесь все время с начала спецоперации по денацификации Украины. Корреспонденты URA.RU, находившиеся там, писали, что город полностью разрушен. Инфраструктура города уничтожена, в городе гуманитарная катастрофа, на улицах стоит разбитая украинская техника, лежат трупы. Сейчас в городе нет отопления, воды, электричества и связи. Люди вынуждены пережидать холодные ночи в подвалах. По словам местных жителей, украинские войска, отступая, прятались в жилых домах на вторых-третьих этажах. Там размещались пулеметные гнезда. Ранее глава ДНР Денис Пушилин на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым отметил, что Ямалу предстоит проделать большой объем по восстановлению Волновахского района. Об этом руководитель республики написал в свое telegram-канале. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».