Зеленский пригрозил жесткими мерами КНДР из-за признания ДНР

14 июля 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил о жестких мерах на всех уровнях Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев будет жестко реагировать на решение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) о признании Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Представители <…> структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», — сказал украинский лидер. Видеообращение Зеленский опубликовал в своем telegram-канале. URA.RU уже сообщало, что Киев разорвал дипотношения с КНДР. Причиной стало признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской народных республик. В МИД Украины заявили, что политические и экономические контакты с КНДР и так не ведутся «из-за наложенных на эту страну международных санкций». Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса». Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Основная причина — эскалация военного конфликта на территории Донбасса. Российские войска проводят демилитаризацию и денацификацию Украины и спасают мирное население ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов со стороны украинских военных и нацбатов.

Киев будет жестко реагировать на решение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) о признании Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Представители <…> структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», — сказал украинский лидер. Видеообращение Зеленский опубликовал в своем telegram-канале. URA.RU уже сообщало, что Киев разорвал дипотношения с КНДР. Причиной стало признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской народных республик. В МИД Украины заявили, что политические и экономические контакты с КНДР и так не ведутся «из-за наложенных на эту страну международных санкций». Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса». Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Основная причина — эскалация военного конфликта на территории Донбасса. Российские войска проводят демилитаризацию и денацификацию Украины и спасают мирное население ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов со стороны украинских военных и нацбатов.