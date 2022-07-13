13 июля 2022

Зеленский пригрозил жесткими мерами КНДР из-за признания ДНР

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил о жестких мерах на всех уровнях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев будет жестко реагировать на решение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) о признании Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Представители <…> структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», — сказал украинский лидер. Видеообращение Зеленский опубликовал в своем telegram-канале.

URA.RU уже сообщало, что Киев разорвал дипотношения с КНДР. Причиной стало признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской народных республик. В МИД Украины заявили, что политические и экономические контакты с КНДР и так не ведутся «из-за наложенных на эту страну международных санкций».

Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса».

Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Основная причина — эскалация военного конфликта на территории Донбасса. Российские войска проводят демилитаризацию и денацификацию Украины и спасают мирное население ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов со стороны украинских военных и нацбатов.

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Киев будет жестко реагировать на решение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) о признании Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Представители <…> структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», — сказал украинский лидер. Видеообращение Зеленский опубликовал в своем telegram-канале. URA.RU уже сообщало, что Киев разорвал дипотношения с КНДР. Причиной стало признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской народных республик. В МИД Украины заявили, что политические и экономические контакты с КНДР и так не ведутся «из-за наложенных на эту страну международных санкций». Ранее КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса». Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. Основная причина — эскалация военного конфликта на территории Донбасса. Российские войска проводят демилитаризацию и денацификацию Украины и спасают мирное население ДНР и ЛНР от постоянных обстрелов со стороны украинских военных и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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