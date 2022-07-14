Пушков предрек очередной «мощный удар» по образу США в мире

15 июля 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Пушков предостерег США от применения оружия в конфликте с Ираном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Угрозы Вашингтона применить силу против Ирана станут мощным ударом по образу США в мире. С таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков. «Если Иран сейчас ближе к получению ядерного оружия, чем когда-либо, как говорит [президент США Джо] Байден, то это прежде всего вина самих США, которые расторгли при [экс-президенте США Дональде] Трампе „ядерную сделку“, а потом при Байдене не сумели ее восстановить», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, угроза применить силу означает, что Белый дом «исчерпал другие ресурсы глобального лидерства» и в очередной раз обращается к оружию. «Это будет еще один мощный удар по образу США в мире», — заключил сенатор. Ранее Байден заявил, что США готовы применить силу против Ирана, если переговоры по перезаключению совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) будут провалены. Также он добавил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) останется в списке террористических организаций, даже если это будет влиять на исход сделки. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия готова строить долгосрочные отношения с Ираном. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Угрозы Вашингтона применить силу против Ирана станут мощным ударом по образу США в мире. С таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков. «Если Иран сейчас ближе к получению ядерного оружия, чем когда-либо, как говорит [президент США Джо] Байден, то это прежде всего вина самих США, которые расторгли при [экс-президенте США Дональде] Трампе „ядерную сделку“, а потом при Байдене не сумели ее восстановить», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, угроза применить силу означает, что Белый дом «исчерпал другие ресурсы глобального лидерства» и в очередной раз обращается к оружию. «Это будет еще один мощный удар по образу США в мире», — заключил сенатор. Ранее Байден заявил, что США готовы применить силу против Ирана, если переговоры по перезаключению совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) будут провалены. Также он добавил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) останется в списке террористических организаций, даже если это будет влиять на исход сделки. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия готова строить долгосрочные отношения с Ираном.