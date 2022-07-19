Власти заплатят россиянам за переезд в «трудные» регионы

Власти субсидируют работникам переезд в один из трудонедостаточных регионов России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне смогут получить от государства до 117 тысяч рублей при переезде в один из 25 трудонедостаточных регионов страны. Соответствующий законопроект подготовили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

«Минтруд предлагает до конца 2022 года субсидировать переезд работников в возрасте до 35 лет из одного региона РФ в другой. Закон позволит стимулировать внутреннюю трудовую миграцию молодежи из трудоизбыточных субъектов в трудонедостаточные и обеспечить потребности импортозамещающих предприятий работниками», — говорится в тексте законопроекта, опубликованном на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Работникам, которые захотят переехать, выплатят до 117 тысяч рублей двумя траншами — на второй и на седьмой месяц после трудоустройства. К трудонедостаточным регионам Минтруд отнес 25 субъектов во всех федеральных округах, за исключением Центрального и Южного. В министерстве заявили, что это «территории естественного притяжения миграции». Власти планируют выделить на проект Минтруда около 200 млн рублей.