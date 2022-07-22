Украинских пенсионеров призывают в армию, сообщил экс-глава СВР Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ призывают на службу пенсионеров, потому что им не хватает личного состава для наступления, российские военные уничтожили четыре РСЗО HIMARS. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 июля.

Украина начала призывать в армию пенсионеров с боевым опытом, потому что им нужны «мощные резервы» для наступления. Об этом сообщил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Армия России уничтожила четыре американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ обстреляли поселок Хорошее в ЛНР из американских РСЗО HIMARS. Среди пострадавших объектов оказалось хранилище с зерном, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Служба безопасности Украины готовилась эвакуироваться из Херсона еще за год до начала спецоперации, передают СМИ. Три группы сотрудников подготавливались уничтожить документы в случае начала боевых действий.

Оружие, которое западные страны отправляют на Украину, продается на черном рынке. Этот факт признал представитель Европола Ян Оп Ген Орт.

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации националистической группировки «Черная сотня». Пункт находился в здании школы № 23 города Краматорск ДНР, уничтожено до трехсот боевиков и более 40 единиц техники, рассказали в МО РФ.

В Херсонской области откроются российские воинские части. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса.

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