ВС России уничтожили оружие, поставляемое Западом на Украину

22 июля 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожают американское оружие Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Российские военные уничтожили четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Западом Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня „ХАЙМАРС“ производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один „ХАЙМАРС“ и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Ранее перед передачей Пентагоном реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев обязался не использовать это оружие для ударов по территории РФ. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву новую партию РСЗО HIMARS. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские военные уничтожили четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Западом Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня „ХАЙМАРС“ производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один „ХАЙМАРС“ и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Ранее перед передачей Пентагоном реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев обязался не использовать это оружие для ударов по территории РФ. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву новую партию РСЗО HIMARS.