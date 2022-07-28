В МИД РФ объяснили, почему Зеленский надоел Западу

Западные СМИ устали заниматься продвижением Владимира Зеленского, заявили в МИД РФ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Западные СМИ используют фигуру жены президента Украины для того, чтобы заменить надоевший военизированный образ Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы заметили, как западные медиа раскручивают жену Зеленского? Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены. Причина банальна — Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили», — написала Захарова в Telegram.

Однако изменить устоявшийся образ украинского лидера не получится. «Имидж не изменить: военизированный образ ни на какой другой не поменять без несбыточной победы. Новый формат общения придумать тоже не смогли», — написала представитель МИД.

Ранее британцы раскритиковали жену президента Зеленского Елену из-за высказывания о том, что конфликт внутри страны сблизил ее с мужем. Читатели считают, что Зеленскую на самом деле не интересует Украина.