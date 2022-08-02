Российским чиновникам предложили запретить иметь дома за границей

03 августа 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

В КПРФ предложили чиновникам и депутатам РФ иметь недвижимость в странах НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским чиновникам и депутатам предложили запретить приобретать недвижимость на территории государств, находящихся в составе НАТО или обладающих статусом кандидата на вступление в альянс. Такой законопроект будет внесен в Государственную думу РФ в течение недели. «У госаппарата не должно быть двойной лояльности. Ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих „запасных аэродромов“ за границей», — заявил «Известиям» автор инициативы, депутат от КПРФ Сергей Обухов. В законопроекте содержится предложение запретить чиновникам иметь недвижимость на территории стран НАТО или тех государств, которые собираются вступить в альянс. Также предлагается наложить ограничение на супругов и несовершеннолетних детей российских чиновников и депутатов. Законопроект будет внесен в Госдуму уже в течении текущей недели, уточнил Обухов. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил критерии, которым должны соответствовать российские госслужащие. Он также заявлял, что депутатам и чиновникам необходимо максимально сократить отпуска для того, чтобы достичь максимальной эффективности, передает RT. Его слова вызвали раскол в Госдуме. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов тоже поддержал идею, добавив, что парламентариям необходимо еще и снизить зарплаты до среднего уровня по стране.

Российским чиновникам и депутатам предложили запретить приобретать недвижимость на территории государств, находящихся в составе НАТО или обладающих статусом кандидата на вступление в альянс. Такой законопроект будет внесен в Государственную думу РФ в течение недели. «У госаппарата не должно быть двойной лояльности. Ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих „запасных аэродромов“ за границей», — заявил «Известиям» автор инициативы, депутат от КПРФ Сергей Обухов. В законопроекте содержится предложение запретить чиновникам иметь недвижимость на территории стран НАТО или тех государств, которые собираются вступить в альянс. Также предлагается наложить ограничение на супругов и несовершеннолетних детей российских чиновников и депутатов. Законопроект будет внесен в Госдуму уже в течении текущей недели, уточнил Обухов. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил критерии, которым должны соответствовать российские госслужащие. Он также заявлял, что депутатам и чиновникам необходимо максимально сократить отпуска для того, чтобы достичь максимальной эффективности, передает RT. Его слова вызвали раскол в Госдуме. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов тоже поддержал идею, добавив, что парламентариям необходимо еще и снизить зарплаты до среднего уровня по стране.