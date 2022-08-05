Зампостпреда РФ при ООН высмеял условия Киева для переговоров

06 августа 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Выдвигаемые Украиной условия для начала переговоров с РФ несерьезны, заявил Дмитрий Полянский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина по-прежнему далеки от возобновления переговорного процесса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский. В эфире подкаста The Dive на YouTube Дмитрий Полянский отметил, что Киев заявляет лишь о теоретической готовности к переговорам с Москвой. Он подчеркнул, что условия Украины о выводе войск РФ из Донбасса и Крыма является смешным. «Потому спецоперацию продолжается», — объяснил дипломат. «Украина не подает нам каких-либо сигналов о наличии у нее ответственной позиции. У них есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров. Поэтому мы все еще далеки», — резюмировал Полянский. Президент России объявил специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. С того момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что самые первые раунды диалога «выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать». Замглавы МИД РФ Андрей Руденко считает, что Киев уменьшает шанс на возобновление переговоров, делая заявления о Крыме и Донбассе. Тем временем украинцы потребовали от президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры, запустив петицию.

Россия и Украина по-прежнему далеки от возобновления переговорного процесса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский. В эфире подкаста The Dive на YouTube Дмитрий Полянский отметил, что Киев заявляет лишь о теоретической готовности к переговорам с Москвой. Он подчеркнул, что условия Украины о выводе войск РФ из Донбасса и Крыма является смешным. «Потому спецоперацию продолжается», — объяснил дипломат. «Украина не подает нам каких-либо сигналов о наличии у нее ответственной позиции. У них есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров. Поэтому мы все еще далеки», — резюмировал Полянский. Президент России объявил специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. С того момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что самые первые раунды диалога «выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать». Замглавы МИД РФ Андрей Руденко считает, что Киев уменьшает шанс на возобновление переговоров, делая заявления о Крыме и Донбассе. Тем временем украинцы потребовали от президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры, запустив петицию.