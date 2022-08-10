«Ъ»: «Яндекс» готовится перенести разработку технологий за рубеж

11 августа 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

«Яндекс» собирается «переехать» за границу для разработки технологий беспилотного транспорта Фото: Пелагия Тихонова © URA.RU Компания «Яндекс» может перенести разработку технологий беспилотного транспорта за границу, уже начав переводить работу этих сервисов на облачную инфраструктуру. Об этом сообщает источник « Коммерсанта » в профильном подразделении компании. По словам собеседника газеты, «Яндекс» собирается перенести разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков из России в Израиль. Он отмечает, что команда «Яндекса», занимающаяся разработкой беспилотников, уже начала переводить свои процессы с внутренних платформ на зарубежные. Источник газеты в одном из профильных министерств заявил, что российские разработчики беспилотного транспорта начали испытывать трудности с закупкой оборудования после введения санкций из-за спецоперации на Украине. «Лидары, видеокамеры, гироскопы — это не широкодоступные на рынке компоненты, их производит узкое число зарубежных компаний под заказ», — отметил он. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ.

Компания «Яндекс» может перенести разработку технологий беспилотного транспорта за границу, уже начав переводить работу этих сервисов на облачную инфраструктуру. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» в профильном подразделении компании. По словам собеседника газеты, «Яндекс» собирается перенести разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков из России в Израиль. Он отмечает, что команда «Яндекса», занимающаяся разработкой беспилотников, уже начала переводить свои процессы с внутренних платформ на зарубежные. Источник газеты в одном из профильных министерств заявил, что российские разработчики беспилотного транспорта начали испытывать трудности с закупкой оборудования после введения санкций из-за спецоперации на Украине. «Лидары, видеокамеры, гироскопы — это не широкодоступные на рынке компоненты, их производит узкое число зарубежных компаний под заказ», — отметил он. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ.