«Ъ»: «Яндекс» готовится перенести разработку технологий за рубеж

Компания «Яндекс» может перенести разработку технологий беспилотного транспорта за границу, уже начав переводить работу этих сервисов на облачную инфраструктуру. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» в профильном подразделении компании.
По словам собеседника газеты, «Яндекс» собирается перенести разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков из России в Израиль. Он отмечает, что команда «Яндекса», занимающаяся разработкой беспилотников, уже начала переводить свои процессы с внутренних платформ на зарубежные.
Источник газеты в одном из профильных министерств заявил, что российские разработчики беспилотного транспорта начали испытывать трудности с закупкой оборудования после введения санкций из-за спецоперации на Украине. «Лидары, видеокамеры, гироскопы — это не широкодоступные на рынке компоненты, их производит узкое число зарубежных компаний под заказ», — отметил он.
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Компания «Яндекс» может перенести разработку технологий беспилотного транспорта за границу, уже начав переводить работу этих сервисов на облачную инфраструктуру. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» в профильном подразделении компании. По словам собеседника газеты, «Яндекс» собирается перенести разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков из России в Израиль. Он отмечает, что команда «Яндекса», занимающаяся разработкой беспилотников, уже начала переводить свои процессы с внутренних платформ на зарубежные. Источник газеты в одном из профильных министерств заявил, что российские разработчики беспилотного транспорта начали испытывать трудности с закупкой оборудования после введения санкций из-за спецоперации на Украине. «Лидары, видеокамеры, гироскопы — это не широкодоступные на рынке компоненты, их производит узкое число зарубежных компаний под заказ», — отметил он. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ.