10 августа 2022

«Ъ»: «Яндекс» готовится перенести разработку технологий за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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«Яндекс» собирается «переехать» за границу для разработки технологий беспилотного транспорта Фото:

Компания «Яндекс» может перенести разработку технологий беспилотного транспорта за границу, уже начав переводить работу этих сервисов на облачную инфраструктуру. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» в профильном подразделении компании.

По словам собеседника газеты, «Яндекс» собирается перенести разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков из России в Израиль. Он отмечает, что команда «Яндекса», занимающаяся разработкой беспилотников, уже начала переводить свои процессы с внутренних платформ на зарубежные.

Источник газеты в одном из профильных министерств заявил, что российские разработчики беспилотного транспорта начали испытывать трудности с закупкой оборудования после введения санкций из-за спецоперации на Украине. «Лидары, видеокамеры, гироскопы — это не широкодоступные на рынке компоненты, их производит узкое число зарубежных компаний под заказ», — отметил он.

Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ.

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Компания «Яндекс» может перенести разработку технологий беспилотного транспорта за границу, уже начав переводить работу этих сервисов на облачную инфраструктуру. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» в профильном подразделении компании. По словам собеседника газеты, «Яндекс» собирается перенести разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков из России в Израиль. Он отмечает, что команда «Яндекса», занимающаяся разработкой беспилотников, уже начала переводить свои процессы с внутренних платформ на зарубежные. Источник газеты в одном из профильных министерств заявил, что российские разработчики беспилотного транспорта начали испытывать трудности с закупкой оборудования после введения санкций из-за спецоперации на Украине. «Лидары, видеокамеры, гироскопы — это не широкодоступные на рынке компоненты, их производит узкое число зарубежных компаний под заказ», — отметил он. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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