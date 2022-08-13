Политолог Марков осудил Amnesty из-за пересмотра доклада о ВСУ

14 августа 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Сергей Марков осудил Amnesty international из-за пересмотра доклада с критикой о ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международная правозащитная организация Amnesty International готова изменить свое мнение по поводу преступлений ВСУ. Об этом заявил в своем telegram-канале политолог Сергей Марков. «Amnesty international завиляли хвостом и уже заявили, что готовы изменить свой доклад, где они осмелились упомянуть наверное только об одном проценте военных преступлений киевского режима», — сообщил Марков. Он отметил, что ранее в докладе они затронули только 1% преступных деяний, совершенных украинскими бойцами против русских. По его словам, Запад продолжает замалчивать о преступлениях, совершенных ВСУ против русских. «Вывод, который мы должны из этой истории сделать, — страны Запада будут поощрять киевский режим пойти на безграничные военные преступления и преступления против человечности, если они против России и против русских», — заверил политолог. Ранее правозащитники обвинили Украину в нарушении боевых действий. Они задокументировали случаи, когда киевский режим подверг риску гражданское население. Киев оказался недоволен таким заявлением, после чего директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась. Затем Amnesty International извинилась за доклад с критикой ВСУ. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международная правозащитная организация Amnesty International готова изменить свое мнение по поводу преступлений ВСУ. Об этом заявил в своем telegram-канале политолог Сергей Марков. «Amnesty international завиляли хвостом и уже заявили, что готовы изменить свой доклад, где они осмелились упомянуть наверное только об одном проценте военных преступлений киевского режима», — сообщил Марков. Он отметил, что ранее в докладе они затронули только 1% преступных деяний, совершенных украинскими бойцами против русских. По его словам, Запад продолжает замалчивать о преступлениях, совершенных ВСУ против русских. «Вывод, который мы должны из этой истории сделать, — страны Запада будут поощрять киевский режим пойти на безграничные военные преступления и преступления против человечности, если они против России и против русских», — заверил политолог. Ранее правозащитники обвинили Украину в нарушении боевых действий. Они задокументировали случаи, когда киевский режим подверг риску гражданское население. Киев оказался недоволен таким заявлением, после чего директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась. Затем Amnesty International извинилась за доклад с критикой ВСУ. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей.