Экс-посол Украины в ФРГ призвал преемника вести двойную игру

22 августа 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Украинский посол должен быть одновременно милым и жестким в общении с политиками ФРГ, считает Мельник Фото: Василий Заболотных © URA.RU Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник посоветовал своему преемнику вести «двойную игру», выстраивая отношения с немецкими политиками. Об этом пишет немецкий портал Welt (заблокирован в РФ). В статье говорится, что бывший дипломат советует преемнику проявлять любезность в общении с властями ФРГ, чтобы добиться симпатии к Украине. «Ему нужно будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, то есть быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно ввиду усталости от конфликта и этих споров о холодной зиме», — приводит слова Мельника портал. В то же время экс-посол рекомендует преемнику проявлять настойчивость. «С другой стороны, я считаю, что он не может не чувствовать себя некомфортно и раздражительно и постоянно бросать вызов вялой немецкой политической элите. Для него будет геркулесовой задачей проложить себе путь через берлинские политические джунгли без какого-либо испытательного срока», — считает он. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Мельника с должности посла Украины в ФРГ 9 июля, передает «Национальная служба новостей». До этого дипломат неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с национализмом и оскорблениями высокопоставленных немецких чиновников. Социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из интервью, где Мельник восхваляет украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Позже экс-посол объяснил, что подобными высказываниями он пытался заставить людей в ФРГ проснуться, сообщает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник посоветовал своему преемнику вести «двойную игру», выстраивая отношения с немецкими политиками. Об этом пишет немецкий портал Welt (заблокирован в РФ). В статье говорится, что бывший дипломат советует преемнику проявлять любезность в общении с властями ФРГ, чтобы добиться симпатии к Украине. «Ему нужно будет как можно скорее проявить себя в качестве дипломата, то есть быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно ввиду усталости от конфликта и этих споров о холодной зиме», — приводит слова Мельника портал. В то же время экс-посол рекомендует преемнику проявлять настойчивость. «С другой стороны, я считаю, что он не может не чувствовать себя некомфортно и раздражительно и постоянно бросать вызов вялой немецкой политической элите. Для него будет геркулесовой задачей проложить себе путь через берлинские политические джунгли без какого-либо испытательного срока», — считает он. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Мельника с должности посла Украины в ФРГ 9 июля, передает «Национальная служба новостей». До этого дипломат неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с национализмом и оскорблениями высокопоставленных немецких чиновников. Социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из интервью, где Мельник восхваляет украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Позже экс-посол объяснил, что подобными высказываниями он пытался заставить людей в ФРГ проснуться, сообщает «Федеральное агентство новостей».