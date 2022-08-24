Небензя вышел к журналистам с миной «Лепесток». Видео

24 августа 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Небензя рассказал об опасности мин «Лепесток» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя показал журналистам противопехотные запрещенные мины «Лепесток». Сделал он это с целью показать, насколько они малы, но опасны. «Небензя показал журналистам в ООН, насколько незаметны противопехотные мины „Лепесток“, которые украинские военные разбрасывают в жилых районах», — уточняет РИА «Новости». Также агентство опубликовало видео с тем, как постпред держит в руках мину и рассказывает о ее опасности. В Донецке по прежнему продолжают сообщать о новых жертвах от мин «Лепесток», которые неоднократно размещают ВСУ. Также Небензя возмутился участию президента Украины Владимира Зеленского в заседании ООН по видео. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. ВСУ продолжают размещать запрещенные мины, от которых страдают чаще мирные граждане.

Во время заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя показал журналистам противопехотные запрещенные мины «Лепесток». Сделал он это с целью показать, насколько они малы, но опасны. «Небензя показал журналистам в ООН, насколько незаметны противопехотные мины „Лепесток“, которые украинские военные разбрасывают в жилых районах», — уточняет РИА «Новости». Также агентство опубликовало видео с тем, как постпред держит в руках мину и рассказывает о ее опасности. В Донецке по прежнему продолжают сообщать о новых жертвах от мин «Лепесток», которые неоднократно размещают ВСУ. Также Небензя возмутился участию президента Украины Владимира Зеленского в заседании ООН по видео. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. ВСУ продолжают размещать запрещенные мины, от которых страдают чаще мирные граждане.