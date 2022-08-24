Небензя вышел к журналистам с миной «Лепесток». Видео

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ВС РФ разминируют центр Донецка от
Небензя рассказал об опасности мин «Лепесток» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя показал журналистам противопехотные запрещенные мины «Лепесток». Сделал он это с целью показать, насколько они малы, но опасны.

«Небензя показал журналистам в ООН, насколько незаметны противопехотные мины „Лепесток“, которые украинские военные разбрасывают в жилых районах», — уточняет РИА «Новости». Также агентство опубликовало видео с тем, как постпред держит в руках мину и рассказывает о ее опасности.

В Донецке по прежнему продолжают сообщать о новых жертвах от мин «Лепесток», которые неоднократно размещают ВСУ. Также Небензя возмутился участию президента Украины Владимира Зеленского в заседании ООН по видео.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. ВСУ продолжают размещать запрещенные мины, от которых страдают чаще мирные граждане.

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Во время заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя показал журналистам противопехотные запрещенные мины «Лепесток». Сделал он это с целью показать, насколько они малы, но опасны. «Небензя показал журналистам в ООН, насколько незаметны противопехотные мины „Лепесток“, которые украинские военные разбрасывают в жилых районах», — уточняет РИА «Новости». Также агентство опубликовало видео с тем, как постпред держит в руках мину и рассказывает о ее опасности. В Донецке по прежнему продолжают сообщать о новых жертвах от мин «Лепесток», которые неоднократно размещают ВСУ. Также Небензя возмутился участию президента Украины Владимира Зеленского в заседании ООН по видео. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. ВСУ продолжают размещать запрещенные мины, от которых страдают чаще мирные граждане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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