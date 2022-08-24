«Известия»: помогающие ДНР и ЛНР компании получат новые льготы

25 августа 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Помогающим ДНР и ЛНР компаниям отменят НДС Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для компаний и организаций, оказывающим гуманитарную помощь ДНР и ЛНР пообещали отменить НДС. Об этом сказано в законопроекте, который был разработан зампредседателем комитета ГД по строительству и ЖКХ Николаем Алексеенко. «Мы уже повсеместно поддерживаем волонтеров, логично поддержать и юридические лица, осуществляющие волонтерскую деятельность», — подчеркнул важность введения новой льготы член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передают «Известия». Так, в настоящее время компании должны платить налог даже поставляя на Донбасс машины и необходимое оборудование, а также при проведении строительных работ по возведению жилья и инфраструктуры. Якубовский отметил, что для доказательства того, что груз поставлен как гуманитарный, необходимо будет, чтобы уполномоченные лица в ЛНР, ДНР и во временных администрациях визировали такие поставки. По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, принятие этого закона приведет к увеличению объемов помощи на 20%. Спецоперация России на территории Украины проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цели — это демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению ДНР и ЛНР.

Для компаний и организаций, оказывающим гуманитарную помощь ДНР и ЛНР пообещали отменить НДС. Об этом сказано в законопроекте, который был разработан зампредседателем комитета ГД по строительству и ЖКХ Николаем Алексеенко. «Мы уже повсеместно поддерживаем волонтеров, логично поддержать и юридические лица, осуществляющие волонтерскую деятельность», — подчеркнул важность введения новой льготы член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передают «Известия». Так, в настоящее время компании должны платить налог даже поставляя на Донбасс машины и необходимое оборудование, а также при проведении строительных работ по возведению жилья и инфраструктуры. Якубовский отметил, что для доказательства того, что груз поставлен как гуманитарный, необходимо будет, чтобы уполномоченные лица в ЛНР, ДНР и во временных администрациях визировали такие поставки. По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, принятие этого закона приведет к увеличению объемов помощи на 20%. Спецоперация России на территории Украины проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цели — это демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению ДНР и ЛНР.