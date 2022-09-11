11 сентября 2022

«Известия»: россиянам за два года спишут долги на 3,7 млрд рублей

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На начало сентября россиянам спишут порядка 3,7 млрд рублей в рамках внесудебного банкротства Фото:

В России за два года работы процедуры внесудебного банкротства гражданам спишут долги на сумму в размере более 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«На начало сентября текущего года гражданам в совокупности будет списано порядка 3,7 млрд рублей. Из них уже списано более 2,4 млрд в связи с завершением процедуры», — сообщил Торосов «Известиям».

Согласно материалу, механизм избавления от долгов без суда был запущен 1 сентября 2020 года. Сообщается, что упрощенной схемой банкротства воспользовались около 10,6 тысячи человек. При том, что желающих — 22,5 тысячи, доля отказов сократилась в этот период почти вдвое.

Как пишет газета, причины отказа по-прежнему заключаются в несоответствии установленным критериям. К примеру, документы не примут, если на руках не окажется соответствующего документа об окончании исполнительного производства, подтверждающего, что у заявителя не обнаружили имущество, которое можно реализовать для дальнейшего погашения долга.

Ранее Торосов пообещал, что с россиян спишут более 3 млрд рублей долгов без суда. Это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска механизма внесудебного банкротства граждан в России — с сентября 2020-го по май нынешнего года, уточнили в пресс-службе Минэка.

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В России за два года работы процедуры внесудебного банкротства гражданам спишут долги на сумму в размере более 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. «На начало сентября текущего года гражданам в совокупности будет списано порядка 3,7 млрд рублей. Из них уже списано более 2,4 млрд в связи с завершением процедуры», — сообщил Торосов «Известиям». Согласно материалу, механизм избавления от долгов без суда был запущен 1 сентября 2020 года. Сообщается, что упрощенной схемой банкротства воспользовались около 10,6 тысячи человек. При том, что желающих — 22,5 тысячи, доля отказов сократилась в этот период почти вдвое. Как пишет газета, причины отказа по-прежнему заключаются в несоответствии установленным критериям. К примеру, документы не примут, если на руках не окажется соответствующего документа об окончании исполнительного производства, подтверждающего, что у заявителя не обнаружили имущество, которое можно реализовать для дальнейшего погашения долга. Ранее Торосов пообещал, что с россиян спишут более 3 млрд рублей долгов без суда. Это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска механизма внесудебного банкротства граждан в России — с сентября 2020-го по май нынешнего года, уточнили в пресс-службе Минэка.
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