Кремль ответил на требование Киева о поставке дальнобойных ракет

Песков заявил, что РФ должным образом ответит на поставки дальнобойного оружия Киеву
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
В Кремле заявили, что Россия жестко ответит в случае нанесения ударов по ее территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия ответит должным образом в случае поставки Западом на Украину дальнобойного оружия для нанесения ударов по территориям РФ и по территории Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Республики Донбасса — это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией и которые запросили помощь у Российской Федерации, что сейчас Россия и делает. Крым является неотъемлемой частью РФ, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — заявил Песков.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад обязан предоставить ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. Это, по его словам, заставит Россию «бежать» из Донбасса и даже из Крыма.

Спецоперация России в Донбассе и на Украине объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее целью является денацификация и демилитаризация соседнего государства.

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Россия ответит должным образом в случае поставки Западом на Украину дальнобойного оружия для нанесения ударов по территориям РФ и по территории Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Республики Донбасса — это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией и которые запросили помощь у Российской Федерации, что сейчас Россия и делает. Крым является неотъемлемой частью РФ, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — заявил Песков. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Запад обязан предоставить ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории. Это, по его словам, заставит Россию «бежать» из Донбасса и даже из Крыма. Спецоперация России в Донбассе и на Украине объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее целью является денацификация и демилитаризация соседнего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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