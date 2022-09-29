Жители Донбасса получат гранты от Путина на 2 млрд рублей

29 сентября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Жители освобожденных территорий получат финансовую помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей получат президентские гранты в размере 2 млрд рублей, а также дополнительные 1,3 млрд рублей будут привлечены в качестве софинансирования. Об этом сообщает первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Признаны победителями 493 проекта — 23%, почти каждый четвертый из поступивших проектов признан победителем. На эти 493 проекта 2 млрд рублей выделяется из Фонда президентских грантов, еще 1,3 млрд рублей — стороннее софинансирование», — цитирует Кириенко ТАСС. Он отметил, что в общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий будет направлено 3,3 млрд рублей. Помощь будет оказана некоммерческим организациям на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, а также российским НКО. Для этих целей президент РФ Владимир Путин специально выделил Фонду президентских грантов дополнительно 2 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций, оказывающих помощь жителям освобожденных территорий. Самую большую помощь в рамках этого спецконкурса оказали из Белгородской, Ростовской и Воронежской областей. «Это как раз приграничные территории, на которых у нас сегодня самое большое количество гуманитарных центров. Сюда еще Крым надо добавить с Севастополем», — подчеркнул Кириенко. Стало известно, что в конкурсах Фонда президентских грантов появится новое направление. А именно поддержка семей участников спецоперации. В этой связи прием заявок на конкурс продлевается до 31 октября. Итоги будут подведены в середине января. Всего на специальный конкурс был подан 2 141 проект. Все они были связаны с помощью жителям Донбасса, людям, которым пришлось покинуть свои дома, получили травмы и так далее. Конкурс стал третьим в 2022 году. За первое полугодие поддержку уже получил 3 831 социально значимый проект на общую сумму 7,8 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей получат президентские гранты в размере 2 млрд рублей, а также дополнительные 1,3 млрд рублей будут привлечены в качестве софинансирования. Об этом сообщает первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Признаны победителями 493 проекта — 23%, почти каждый четвертый из поступивших проектов признан победителем. На эти 493 проекта 2 млрд рублей выделяется из Фонда президентских грантов, еще 1,3 млрд рублей — стороннее софинансирование», — цитирует Кириенко ТАСС. Он отметил, что в общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий будет направлено 3,3 млрд рублей. Помощь будет оказана некоммерческим организациям на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, а также российским НКО. Для этих целей президент РФ Владимир Путин специально выделил Фонду президентских грантов дополнительно 2 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций, оказывающих помощь жителям освобожденных территорий. Самую большую помощь в рамках этого спецконкурса оказали из Белгородской, Ростовской и Воронежской областей. «Это как раз приграничные территории, на которых у нас сегодня самое большое количество гуманитарных центров. Сюда еще Крым надо добавить с Севастополем», — подчеркнул Кириенко. Стало известно, что в конкурсах Фонда президентских грантов появится новое направление. А именно поддержка семей участников спецоперации. В этой связи прием заявок на конкурс продлевается до 31 октября. Итоги будут подведены в середине января. Всего на специальный конкурс был подан 2 141 проект. Все они были связаны с помощью жителям Донбасса, людям, которым пришлось покинуть свои дома, получили травмы и так далее. Конкурс стал третьим в 2022 году. За первое полугодие поддержку уже получил 3 831 социально значимый проект на общую сумму 7,8 млрд рублей.