ФСБ задержала агента СБУ в Херсоне за шпионаж против ВС РФ

03 октября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Задержанный передавал данные о ВСУ РФ украинской разведке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Херсона задержан за работу на Службу безопасности Украины. Он передавал данные о дислокации и перемещениях ВС РФ, которые ВСУ использовали для ударов по российским войскам, сообщает ФСБ РФ. «ФСБ РФ задержан агент СБУ, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году он был завербован СБУ», — говорится в сообщении. Он использовался украинской разведкой с начала спецоперации РФ на Украине. Агент СБУ передавал сведения о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения по Херсонской области, военной технике и вооружениях, а также их координатах. Он передавал данные через мессенджер. Информация предназначалась для передачи в Минобороны Украины для ударов по подразделениям ВС РФ. На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса.

Житель Херсона задержан за работу на Службу безопасности Украины. Он передавал данные о дислокации и перемещениях ВС РФ, которые ВСУ использовали для ударов по российским войскам, сообщает ФСБ РФ. «ФСБ РФ задержан агент СБУ, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году он был завербован СБУ», — говорится в сообщении. Он использовался украинской разведкой с начала спецоперации РФ на Украине. Агент СБУ передавал сведения о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения по Херсонской области, военной технике и вооружениях, а также их координатах. Он передавал данные через мессенджер. Информация предназначалась для передачи в Минобороны Украины для ударов по подразделениям ВС РФ. На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса.