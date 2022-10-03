ФСБ задержала агента СБУ в Херсоне за шпионаж против ВС РФ

Житель Херсона задержан за работу на Службу безопасности Украины. Он передавал данные о дислокации и перемещениях ВС РФ, которые ВСУ использовали для ударов по российским войскам, сообщает ФСБ РФ.
«ФСБ РФ задержан агент СБУ, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году он был завербован СБУ», — говорится в сообщении. Он использовался украинской разведкой с начала спецоперации РФ на Украине. Агент СБУ передавал сведения о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения по Херсонской области, военной технике и вооружениях, а также их координатах.
Он передавал данные через мессенджер. Информация предназначалась для передачи в Минобороны Украины для ударов по подразделениям ВС РФ.
На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса.
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Житель Херсона задержан за работу на Службу безопасности Украины. Он передавал данные о дислокации и перемещениях ВС РФ, которые ВСУ использовали для ударов по российским войскам, сообщает ФСБ РФ. «ФСБ РФ задержан агент СБУ, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году он был завербован СБУ», — говорится в сообщении. Он использовался украинской разведкой с начала спецоперации РФ на Украине. Агент СБУ передавал сведения о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения по Херсонской области, военной технике и вооружениях, а также их координатах. Он передавал данные через мессенджер. Информация предназначалась для передачи в Минобороны Украины для ударов по подразделениям ВС РФ. На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса.