ФСБ задержала агента СБУ в Херсоне за шпионаж против ВС РФ

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, операция, штурм, спецоперация, спецназ, СВО, специальная военная операция, взлом двери
Задержанный передавал данные о ВСУ РФ украинской разведке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Херсона задержан за работу на Службу безопасности Украины. Он передавал данные о дислокации и перемещениях ВС РФ, которые ВСУ использовали для ударов по российским войскам, сообщает ФСБ РФ.

«ФСБ РФ задержан агент СБУ, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году он был завербован СБУ», — говорится в сообщении. Он использовался украинской разведкой с начала спецоперации РФ на Украине. Агент СБУ передавал сведения о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения по Херсонской области, военной технике и вооружениях, а также их координатах.

Он передавал данные через мессенджер. Информация предназначалась для передачи в Минобороны Украины для ударов по подразделениям ВС РФ.

На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса.

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Житель Херсона задержан за работу на Службу безопасности Украины. Он передавал данные о дислокации и перемещениях ВС РФ, которые ВСУ использовали для ударов по российским войскам, сообщает ФСБ РФ. «ФСБ РФ задержан агент СБУ, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году он был завербован СБУ», — говорится в сообщении. Он использовался украинской разведкой с начала спецоперации РФ на Украине. Агент СБУ передавал сведения о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения по Херсонской области, военной технике и вооружениях, а также их координатах. Он передавал данные через мессенджер. Информация предназначалась для передачи в Минобороны Украины для ударов по подразделениям ВС РФ. На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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