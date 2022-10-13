Власти России расширили поддержку семей с детьми

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Сабантуй в Калачево. Челябинск, монеты, монисто, деньги, рубли
Всего на поддержку семей будет выделено 29 миллиардов рублей Фото:

Правительство РФ расширили поддержку семей с детьми. На эту помощь будет выделено 29 миллиардов рублей всем регионам. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Правительства РФ.

«Сегодня дополнительно выделим регионам 29 млрд рублей на такую помощь. С учетом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 млрд рублей», — написано на канале.

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Правительство РФ расширили поддержку семей с детьми. На эту помощь будет выделено 29 миллиардов рублей всем регионам. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Правительства РФ. «Сегодня дополнительно выделим регионам 29 млрд рублей на такую помощь. С учетом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 млрд рублей», — написано на канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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