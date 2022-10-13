Россия бомбит западную Украину, первые мобилизованные россияне погибли: главное к вечеру 13 октября

В ходе обмена военнопленными с Украиной на родину вернулись 20 российских солдат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия бомбит западную Украину — в Тернополе, Ровенской и Волынской областях страны прогремели взрывы. Погибли первые мобилизованные россияне — пять человек, призванных в рамках мобилизации из Челябинской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 октября.
- В Тернополе, Ровенской и Волынской областях прогремели три взрыва. Помимо этого, жители заметили и ракету над Тернопольской областью.
- Власти заявили о гибели пяти мобилизованных жителей Челябинской области. Они были призваны Коркинским военным комиссариатом. Это первые зафиксированные случаи гибели мобилизованных граждан.
- Зафиксирован случай гибели мобилизованного жителя Краснотурьинска Евгения Бизяева. Он также погиб в ходе спецоперации на Украине.
- Члены Совета Федерации РФ разработали законопроект, благодаря которому осужденные граждане могут участвовать в спецоперации. Сенаторы считают, что закон отвечает интересам безопасности России и принципам гуманизма российского уголовного законодательства.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать территории РФ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, после обстрела Белгорода ВСУ ударили по селу Красное (Белгородская область).
- Кроме того, ВСУ разбомбили таможенный пункт в Белгородской области. Он находился в Шебекино.
- В Министерстве обороны РФ рассказали, что ВСУ пытались прорваться по трем направления, но потерпели неудачу. Их потери составили свыше 100 человек. ВСУ пытались прорваться в сторону Николаево-Криворожского направления, а также атаковать Орлянку, Котляровку Харьковской области. Были предприняты атаки и по направлению реки Жеребец.
- Украинские солдаты устали воевать и несут большие потери. По данным газеты The Washington Post, бойцы ВСУ морально сломлены в связи с большими потерями и приближающейся зимой.
- В ходе обмена военнопленными возвращены на родину 20 российских военнослужащих. Всех их доставят в медицинские учреждения, где они пройдут лечение и реабилитацию.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатии с Россией сегодня быть не может. Страны несколько раз предпринимали попытки провести переговоры, но они ни к чему не привели.
- В Донецкой народной республике (ДНР) наступает переломный момент в освобождении территории от Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
- В Львовской области запустили три ракеты в военный объект. Две из них попали в цель.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек.
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