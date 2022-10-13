Новак посоветовал США установить предельную цену на свои поставки нефти в ЕС

Вице-премьер России Александр Новак посоветовал США установить предельную цену на свои поставки нефти в Евросоюз. Так он отреагировал на заявление главы американского минфина про потолок цен на российскую нефть в 40-60 долларов за баррель.
«Что касается главы минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», — заявил Новак в интервью на канале «Россия 1».
Страны G7 планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель. Ранее Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен. До этого «Газпром» сообщал, что может прекратить поставки газа в те страны Евросоюза (ЕС), которые вводят потолок цен на газ.
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Вице-премьер России Александр Новак посоветовал США установить предельную цену на свои поставки нефти в Евросоюз. Так он отреагировал на заявление главы американского минфина про потолок цен на российскую нефть в 40-60 долларов за баррель. «Что касается главы минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», — заявил Новак в интервью на канале «Россия 1». Страны G7 планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель. Ранее Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен. До этого «Газпром» сообщал, что может прекратить поставки газа в те страны Евросоюза (ЕС), которые вводят потолок цен на газ.