«Единая Россия» поможет жителям Херсона выехать в другие регионы

15 октября 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» помогает жителям Херсонской области выехать на время работы военных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Госдумы от «Единой России» проводят встречи с жителями Херсонской области, на которых помогают желающим оперативно решить вопросы логистики при выезде в соседние регионы. Информация об этом появилась на сайте партии. «Мы понимаем, что работать нужно с каждым человеком индивидуально, несмотря на то что разработан единый алгоритм для тех, кто желает выехать. Мы с коллегами здесь, находимся именно для такой адресной проработки. Получая обратную связь от жителей, тут же доводим информацию до руководителей администрации области и принимаем решения», — сказал первый зампред комитета по развитию гражданского общества Артем Бичаев после того, как совместно с первым зампредом думского комитета по обороне Андреем Красовым провел встречу с жителями Новой Каховки и посетил разрушенные в результате обстрелов ВСУ объекты. Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова вместе с депутатом Госдумы Михаилом Шереметом пообщалась с директорами и педагогами школ в Скадовске. «Много вопросов у людей бытовых, по дальнейшему трудоустройству. Все проговорили, дали людям уверенность, что мы их встретим. Россия своих не бросает. Часть вопросов решили на месте, часть — решим в ближайшее время», — поделилась Казакова. Руководитель Херсонского отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич на встрече с жителями области ответил на вопрос об организации вывозы детей на отдых в период каникул. «Маломобильные жители или их родственники могут обратиться по телефону горячей линии +7 800 301 99 99 и заявить о желании уехать», — сказал он. Для осуществления соответствующей помощи существует четкий алгоритм, объяснил Кастюкевич. «Кроме того, мы сейчас вывозим некоторых жителей, которым необходимо медицинское обследование. Так, например, у меня есть целая семья, мама и трое детей. У каждого имеются серьезные проблемы со здоровьем, которые нужно решать. Решили, что поедут для полного обследования в Крым», — отметил представитель партии. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил жителям региона выехать на отдых на время работы военных. «Это не эвакуация, а тот, кто хочет, может выехать на лечение, оздоровление, чтобы военные сделали свое дело и это не угрожало никому», — объяснял он.

Депутаты Госдумы от «Единой России» проводят встречи с жителями Херсонской области, на которых помогают желающим оперативно решить вопросы логистики при выезде в соседние регионы. Информация об этом появилась на сайте партии. «Мы понимаем, что работать нужно с каждым человеком индивидуально, несмотря на то что разработан единый алгоритм для тех, кто желает выехать. Мы с коллегами здесь, находимся именно для такой адресной проработки. Получая обратную связь от жителей, тут же доводим информацию до руководителей администрации области и принимаем решения», — сказал первый зампред комитета по развитию гражданского общества Артем Бичаев после того, как совместно с первым зампредом думского комитета по обороне Андреем Красовым провел встречу с жителями Новой Каховки и посетил разрушенные в результате обстрелов ВСУ объекты. Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова вместе с депутатом Госдумы Михаилом Шереметом пообщалась с директорами и педагогами школ в Скадовске. «Много вопросов у людей бытовых, по дальнейшему трудоустройству. Все проговорили, дали людям уверенность, что мы их встретим. Россия своих не бросает. Часть вопросов решили на месте, часть — решим в ближайшее время», — поделилась Казакова. Руководитель Херсонского отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич на встрече с жителями области ответил на вопрос об организации вывозы детей на отдых в период каникул. «Маломобильные жители или их родственники могут обратиться по телефону горячей линии +7 800 301 99 99 и заявить о желании уехать», — сказал он. Для осуществления соответствующей помощи существует четкий алгоритм, объяснил Кастюкевич. «Кроме того, мы сейчас вывозим некоторых жителей, которым необходимо медицинское обследование. Так, например, у меня есть целая семья, мама и трое детей. У каждого имеются серьезные проблемы со здоровьем, которые нужно решать. Решили, что поедут для полного обследования в Крым», — отметил представитель партии. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил жителям региона выехать на отдых на время работы военных. «Это не эвакуация, а тот, кто хочет, может выехать на лечение, оздоровление, чтобы военные сделали свое дело и это не угрожало никому», — объяснял он.