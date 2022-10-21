Пушилина избрали на новую должность

Врио главы ДНР Денис Пушилин возглавил Донецкое региональное отделение «Единой России»

21 октября 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

Его избрали тайным голосованием на первом общем собрании регионального отделения партии Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Врио глава ДНР Денис Пушилин назначен секретарем донецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Согласно партийному уставу, голосование было тайным. За Пушилина отдали 44 голоса. Об этом говорится на официальном сайте партии. «Это станет большой поддержкой в моей деятельности на посту секретаря реготделения. Теперь, когда мы становимся частью лидирующей политической силы, мы справимся с новой, достаточно амбициозной задачей — стать лучшим региональным отделением партии», — сказал Денис Пушилин, выступая на общем собрании регионального отделения партии. «„Единая Россия“ — это не просто поговорить, проголосовать, принять какие-то решения в теплых, уютных кабинетах. Это как раз про быть в строю», — отметил Денис Пушилин, выразив благодарность секретарю Генсовета партии Андрею Турчаку за поддержку жителей ДНР. Он также поблагодарил депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина. По словам Пушилина, Саблин много делает для того, чтобы Россия победила в спецоперации на Украине. «Хочу поблагодарить всех жителей. Сложно, трудно. Но преодолеем, победим и Донбасс не подведет свою большую Родину — Россию!» — заключил Денис Пушилин. Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. Президент РФ Владимир Путин назначил врио ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области 4 октября.

Врио глава ДНР Денис Пушилин назначен секретарем донецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Согласно партийному уставу, голосование было тайным. За Пушилина отдали 44 голоса. Об этом говорится на официальном сайте партии. «Это станет большой поддержкой в моей деятельности на посту секретаря реготделения. Теперь, когда мы становимся частью лидирующей политической силы, мы справимся с новой, достаточно амбициозной задачей — стать лучшим региональным отделением партии», — сказал Денис Пушилин, выступая на общем собрании регионального отделения партии. «„Единая Россия“ — это не просто поговорить, проголосовать, принять какие-то решения в теплых, уютных кабинетах. Это как раз про быть в строю», — отметил Денис Пушилин, выразив благодарность секретарю Генсовета партии Андрею Турчаку за поддержку жителей ДНР. Он также поблагодарил депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина. По словам Пушилина, Саблин много делает для того, чтобы Россия победила в спецоперации на Украине. «Хочу поблагодарить всех жителей. Сложно, трудно. Но преодолеем, победим и Донбасс не подведет свою большую Родину — Россию!» — заключил Денис Пушилин. Референдумы о присоединении к России в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися. Президент РФ Владимир Путин назначил врио ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области 4 октября.