Путин поблагодарил военных за отражение атак на корабли в Черном море

01 ноября 2022 в 01:30 Размер текста - 17 +

Российский лидер отметил военных, отбивших безуспешные атаки Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, отбивших атаки по кораблям Черноморского флота. На пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи он назвал атаку со стороны Украины безуспешной. «Та безуспешная атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, отбита. Отдаю должное нашим морякам, благодарю их за то, что оказались на высоте и отразили атаки», — заявил российский лидер в эфире телеканала «Россия-24». После начала спецоперации и присоединения Россией новых регионов ВСУ начали активно готовить наступления, чтобы захватить освобожденные территории. Ранее Вооруженные силы России сообщили, что в ходе спецоперации за 31 октября уничтожили около 300 украинских боевиков и иностранных наемников.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, отбивших атаки по кораблям Черноморского флота. На пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи он назвал атаку со стороны Украины безуспешной. «Та безуспешная атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, отбита. Отдаю должное нашим морякам, благодарю их за то, что оказались на высоте и отразили атаки», — заявил российский лидер в эфире телеканала «Россия-24». После начала спецоперации и присоединения Россией новых регионов ВСУ начали активно готовить наступления, чтобы захватить освобожденные территории. Ранее Вооруженные силы России сообщили, что в ходе спецоперации за 31 октября уничтожили около 300 украинских боевиков и иностранных наемников.