В Кремле заявили, что не жалеют о присоединении Херсона к РФ

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Херсон — это субъект РФ Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Кремль не сожалеет о присоединении Херсонской области к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU

«Нет, не сожалеют», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос, не сожалеют ли в Кремле, что присоединили Херсон. Он отметил, что законодательно это субъект РФ.

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Кремль не сожалеет о присоединении Херсонской области к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU «Нет, не сожалеют», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос, не сожалеют ли в Кремле, что присоединили Херсон. Он отметил, что законодательно это субъект РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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