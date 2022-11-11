В Кремле заявили, что не жалеют о присоединении Херсона к РФ 11 ноября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 + Песков заявил, что Херсон — это субъект РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Кремль не сожалеет о присоединении Херсонской области к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU «Нет, не сожалеют», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос, не сожалеют ли в Кремле, что присоединили Херсон. Он отметил, что законодательно это субъект РФ. Кремль не сожалеет о присоединении Херсонской области к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU «Нет, не сожалеют», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос, не сожалеют ли в Кремле, что присоединили Херсон. Он отметил, что законодательно это субъект РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям