В Кремле заявили, что не жалеют о присоединении Херсона к РФ

Песков заявил, что Херсон — это субъект РФ
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Кремль не сожалеет о присоединении Херсонской области к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU
«Нет, не сожалеют», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос, не сожалеют ли в Кремле, что присоединили Херсон. Он отметил, что законодательно это субъект РФ.
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