В Луганске прогремели мощные взрывы 14 ноября 2022 в 00:38 Размер текста - 17 + После взрывов сработало ПВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганске прогремели три мощных взрыва. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Три мощных взрыва прогремели в Луганске. Предварительно, сработало ПВО республики», — сообщил корреспондент. Также сообщается, что по предварительной информации пресс-службы Народной милиции ЛНР, взрывы прозвучали за пределами Луганска. Луганская народная республика была освобождена российскими военными в ходе российской спецоперации на Украине. Регион вошел в состав России вместе с Херсонской областью, частью ДНР и Запорожья. В Луганске прогремели три мощных взрыва. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Три мощных взрыва прогремели в Луганске. Предварительно, сработало ПВО республики», — сообщил корреспондент. Также сообщается, что по предварительной информации пресс-службы Народной милиции ЛНР, взрывы прозвучали за пределами Луганска. Луганская народная республика была освобождена российскими военными в ходе российской спецоперации на Украине. Регион вошел в состав России вместе с Херсонской областью, частью ДНР и Запорожья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям