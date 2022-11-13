13 ноября 2022

В Луганске прогремели мощные взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, сво, азовсталь
После взрывов сработало ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Луганске прогремели три мощных взрыва. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Три мощных взрыва прогремели в Луганске. Предварительно, сработало ПВО республики», — сообщил корреспондент. Также сообщается, что по предварительной информации пресс-службы Народной милиции ЛНР, взрывы прозвучали за пределами Луганска.

Луганская народная республика была освобождена российскими военными в ходе российской спецоперации на Украине. Регион вошел в состав России вместе с Херсонской областью, частью ДНР и Запорожья.

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В Луганске прогремели три мощных взрыва. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Три мощных взрыва прогремели в Луганске. Предварительно, сработало ПВО республики», — сообщил корреспондент. Также сообщается, что по предварительной информации пресс-службы Народной милиции ЛНР, взрывы прозвучали за пределами Луганска. Луганская народная республика была освобождена российскими военными в ходе российской спецоперации на Украине. Регион вошел в состав России вместе с Херсонской областью, частью ДНР и Запорожья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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