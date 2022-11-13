В Луганске прогремели мощные взрывы

После взрывов сработало ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Луганске прогремели три мощных взрыва. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Три мощных взрыва прогремели в Луганске. Предварительно, сработало ПВО республики», — сообщил корреспондент. Также сообщается, что по предварительной информации пресс-службы Народной милиции ЛНР, взрывы прозвучали за пределами Луганска.
Луганская народная республика была освобождена российскими военными в ходе российской спецоперации на Украине. Регион вошел в состав России вместе с Херсонской областью, частью ДНР и Запорожья.
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