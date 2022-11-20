Киев хочет наступать на Крым, убит создатель «интернационального легиона»: главное к 20 ноября

Российские военные должны подготовиться к атаке на Крым, заявили в Госдуме
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В офисе президента Украины заявили о планах наступления на Крым. На Украине ликвидировали основателя «интернационального легиона» Гастона Бессона. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 ноября.
- Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что Украина собирается провести военную кампанию по захвату Крыма. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев в разговоре с URA.RU призвал подготовиться к серьезной обороне Крыма;
- На Украине ликвидировали одного из создателей «интернационального легиона» француза Гастона Бессона, ему было 46 лет. Армия РФ ликвидировала украинский дивизион, который обстреливал Белгородскую область;
- Власти Украины планируют изучить видео с расстрелом российских пленных. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «возмездие» за убийство российских военнопленных;
- ВСУ ударили по Запорожской АЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить обстрелы;
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что попытки Запада подтолкнуть страну к переговорам с Россией являются странными. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал Киев русским городом и заявил, что там всегда говорили по-русски. «Все предельно ясно, что и как надо возвращать», — высказался он;
- Комбриг «Пятнашки» Ахра Авидзба рассказал URA.RU об особенностях боевых действий зимой. По его словам, холод и распутица не помешают российской армии.