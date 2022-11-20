Киев хочет наступать на Крым, убит создатель «интернационального легиона»: главное к 20 ноября

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Миномётчики Народной милиции ДНР ведут огонь по позициям ВСУ в Авдеевском направлении. ДНР
Российские военные должны подготовиться к атаке на Крым, заявили в Госдуме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В офисе президента Украины заявили о планах наступления на Крым. На Украине ликвидировали основателя «интернационального легиона» Гастона Бессона. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 ноября.

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В офисе президента Украины заявили о планах наступления на Крым. На Украине ликвидировали основателя «интернационального легиона» Гастона Бессона. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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