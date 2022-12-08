08 декабря 2022

«Обманутый» Зеленским украинский дезертир призвал ВСУ сложить оружие

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, поднятая рука, два перста, зеленский владимир
Украинский дезертир заявил, что Владимир Зеленский «кинул» бойцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский дезертир, который попал российским военнослужащим в плен, озвучил, что президент Украины Владимир Зеленский «кинул» бойцов своей страны. Он также призвал сослуживцев оставить оружие и вернуться к своим семьям.

«Кинул нас», — сказал украинский пленный в адрес Зеленского в интервью РИА Новости. «Я хочу сказать, чтоб мои бросали оружие и шли домой к детям, все это не нужно никому», — добавил он.

Ранее другой военнопленный ВСУ заявлял, что украинские боевики для прекращения кровопролития на Украине должны сложить оружие и перестать оказывать сопротивление. Военнослужащий рассказывал о множественных ссорах и спорах в армии между солдатами и командующим составом. Также сообщалось о нулевой подготовке в рядах ВСУ. По словам пленных, украинских мобилизованных практически не обучают военному делу, а на полигоне для стрелковой подготовки перед отправкой на фронт военнослужащие были всего один-два раза.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Киевский дезертир, который попал российским военнослужащим в плен, озвучил, что президент Украины Владимир Зеленский «кинул» бойцов своей страны. Он также призвал сослуживцев оставить оружие и вернуться к своим семьям. «Кинул нас», — сказал украинский пленный в адрес Зеленского в интервью РИА Новости. «Я хочу сказать, чтоб мои бросали оружие и шли домой к детям, все это не нужно никому», — добавил он. Ранее другой военнопленный ВСУ заявлял, что украинские боевики для прекращения кровопролития на Украине должны сложить оружие и перестать оказывать сопротивление. Военнослужащий рассказывал о множественных ссорах и спорах в армии между солдатами и командующим составом. Также сообщалось о нулевой подготовке в рядах ВСУ. По словам пленных, украинских мобилизованных практически не обучают военному делу, а на полигоне для стрелковой подготовки перед отправкой на фронт военнослужащие были всего один-два раза. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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