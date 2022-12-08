«Обманутый» Зеленским украинский дезертир призвал ВСУ сложить оружие

09 декабря 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

Украинский дезертир заявил, что Владимир Зеленский «кинул» бойцов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский дезертир, который попал российским военнослужащим в плен, озвучил, что президент Украины Владимир Зеленский «кинул» бойцов своей страны. Он также призвал сослуживцев оставить оружие и вернуться к своим семьям. «Кинул нас», — сказал украинский пленный в адрес Зеленского в интервью РИА Новости. «Я хочу сказать, чтоб мои бросали оружие и шли домой к детям, все это не нужно никому», — добавил он. Ранее другой военнопленный ВСУ заявлял, что украинские боевики для прекращения кровопролития на Украине должны сложить оружие и перестать оказывать сопротивление. Военнослужащий рассказывал о множественных ссорах и спорах в армии между солдатами и командующим составом. Также сообщалось о нулевой подготовке в рядах ВСУ. По словам пленных, украинских мобилизованных практически не обучают военному делу, а на полигоне для стрелковой подготовки перед отправкой на фронт военнослужащие были всего один-два раза. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

Киевский дезертир, который попал российским военнослужащим в плен, озвучил, что президент Украины Владимир Зеленский «кинул» бойцов своей страны. Он также призвал сослуживцев оставить оружие и вернуться к своим семьям. «Кинул нас», — сказал украинский пленный в адрес Зеленского в интервью РИА Новости. «Я хочу сказать, чтоб мои бросали оружие и шли домой к детям, все это не нужно никому», — добавил он. Ранее другой военнопленный ВСУ заявлял, что украинские боевики для прекращения кровопролития на Украине должны сложить оружие и перестать оказывать сопротивление. Военнослужащий рассказывал о множественных ссорах и спорах в армии между солдатами и командующим составом. Также сообщалось о нулевой подготовке в рядах ВСУ. По словам пленных, украинских мобилизованных практически не обучают военному делу, а на полигоне для стрелковой подготовки перед отправкой на фронт военнослужащие были всего один-два раза. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.