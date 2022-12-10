В Турции раскрыли новую цель НАТО после Украины

Evrensel: НАТО планирует забрать Кавказ после Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, нато, nato
Расширение фронта против РФ посредством Киева приоткрыло двери для ограничения ее зон влияния Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО планирует расширять области влияния за счет Закавказья и балканских государств после взятия власти над Украиной. Об этом пишет турецкая газета Evrensel.

«Дальнейший процесс будет главным образом идти в направлении контроля [НАТО] над странами Европы и Кавказа, состоящими в тесном контакте с Россией», — написал в статье журналист Юджель Оздемир. Он также добавил, что расширение фронта против РФ посредством украинской стороны «приоткрыло двери для ограничения зон влияния» России.

После начала спецоперации НАТО активно вмешивается в конфликт, помогая Украине поставками оружия и материальной помощи. Ранее в США призвали альянс признать вину за начало спецоперации. Конфликт на Украине уже привел к расколу между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО планирует расширять области влияния за счет Закавказья и балканских государств после взятия власти над Украиной. Об этом пишет турецкая газета Evrensel. «Дальнейший процесс будет главным образом идти в направлении контроля [НАТО] над странами Европы и Кавказа, состоящими в тесном контакте с Россией», — написал в статье журналист Юджель Оздемир. Он также добавил, что расширение фронта против РФ посредством украинской стороны «приоткрыло двери для ограничения зон влияния» России. После начала спецоперации НАТО активно вмешивается в конфликт, помогая Украине поставками оружия и материальной помощи. Ранее в США призвали альянс признать вину за начало спецоперации. Конфликт на Украине уже привел к расколу между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...