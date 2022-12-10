В Турции раскрыли новую цель НАТО после Украины

Evrensel: НАТО планирует забрать Кавказ после Украины

10 декабря 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Расширение фронта против РФ посредством Киева приоткрыло двери для ограничения ее зон влияния Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО планирует расширять области влияния за счет Закавказья и балканских государств после взятия власти над Украиной. Об этом пишет турецкая газета Evrensel. «Дальнейший процесс будет главным образом идти в направлении контроля [НАТО] над странами Европы и Кавказа, состоящими в тесном контакте с Россией», — написал в статье журналист Юджель Оздемир. Он также добавил, что расширение фронта против РФ посредством украинской стороны «приоткрыло двери для ограничения зон влияния» России. После начала спецоперации НАТО активно вмешивается в конфликт, помогая Украине поставками оружия и материальной помощи. Ранее в США призвали альянс признать вину за начало спецоперации. Конфликт на Украине уже привел к расколу между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

НАТО планирует расширять области влияния за счет Закавказья и балканских государств после взятия власти над Украиной. Об этом пишет турецкая газета Evrensel. «Дальнейший процесс будет главным образом идти в направлении контроля [НАТО] над странами Европы и Кавказа, состоящими в тесном контакте с Россией», — написал в статье журналист Юджель Оздемир. Он также добавил, что расширение фронта против РФ посредством украинской стороны «приоткрыло двери для ограничения зон влияния» России. После начала спецоперации НАТО активно вмешивается в конфликт, помогая Украине поставками оружия и материальной помощи. Ранее в США призвали альянс признать вину за начало спецоперации. Конфликт на Украине уже привел к расколу между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.