«Известия»: зарубежным авиакомпаниям усложнят допуск в РФ

12 декабря 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

Минтранс может ужесточить проверки для иностранных авиаперевозчиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ространснадзор выдвинул Минтрансу предложение ужесточить правила допуска зарубежных авиакомпаний на отечественный рынок. В Ространснадзоре считают необходимым введение в РФ программы оценки безопасности перевозчиков, допуская к полетам только те компании, что прошли назначенную проверку. «В Ространснадзоре считают необходимым ввести в РФ программу оценки безопасности полетов зарубежных авиаперевозчиков по аналогии с другими странами», — сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующую документацию. Иностранные авиакомпании, желающие получить допуск к рейсам в России, должны будут первоначально получить одобрение, которое подтверждает их соответствие требованиям. Подобная инициатива должна защитить интересы отечественных авиакомпаний, снизить число инцидентов и усилить надзор за иностранцами. Ранее сообщалось, что санкции Евросоюза в отношении отечественной авиации были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. В Росавиации рассказали, что Правительство РФ утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли. На нее выделено более 770 миллиардов рублей, сообщает МК .

Ространснадзор выдвинул Минтрансу предложение ужесточить правила допуска зарубежных авиакомпаний на отечественный рынок. В Ространснадзоре считают необходимым введение в РФ программы оценки безопасности перевозчиков, допуская к полетам только те компании, что прошли назначенную проверку. «В Ространснадзоре считают необходимым ввести в РФ программу оценки безопасности полетов зарубежных авиаперевозчиков по аналогии с другими странами», — сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующую документацию. Иностранные авиакомпании, желающие получить допуск к рейсам в России, должны будут первоначально получить одобрение, которое подтверждает их соответствие требованиям. Подобная инициатива должна защитить интересы отечественных авиакомпаний, снизить число инцидентов и усилить надзор за иностранцами. Ранее сообщалось, что санкции Евросоюза в отношении отечественной авиации были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. В Росавиации рассказали, что Правительство РФ утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли. На нее выделено более 770 миллиардов рублей, сообщает МК.