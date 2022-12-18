ВСУ готовили покушение на Герасимова, Зеленский хочет захватить Крым: главное к вечеру 18 декабря

ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР от ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили покушение на начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что хочет захватить Крым к лету 2023 года. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 18 декабря.
- Власти Киева пытались совершить покушение на начальника Генштаба Вооруженных сил РФ, когда он находился на линии фронта. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что попытка была предпринята вопреки запрету США.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведет свой отпуск в «украинском Крыму» летом 2023 года. Тем самым он намекнул на потенциальную попытку захвата Крыма.
- В первой половине дня 18 декабря сработала система ПВО над Белгородом. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в ходе обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек, есть один погибший. Снаряды также повредили жилые помещения и птицефабрику.
- Президент России Владимир Путин встретился с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим российской группировкой войск в зоне проведения СВО Сергеем Суровикиным. По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, президент обсуждал текущие проблемные вопросы в ходе спецоперации.
- Российская армия взяла под контроль село Яковлевку в Донецкой народной республике (ДНР). Проводится зачистка территории от остатков украинских войск.
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