Глава «Росатома» потребовал у Финляндии возмещения убытков

26 декабря 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Теперь Финляндия должна на свои деньги строить АЭС, заявил Лихачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Финляндия должна вернуть деньги «Росатома» после расторжения контракта с РФ на строительство АЭС. С таким заявлением выступил глава госкорпорации Алексей Лихачев. «Единственный проект, на который, так сказать, „похудела“ наша зарубежная деятельность, это проект в Финляндии, остановленный этим летом по указанию правительства этой страны. Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств», — рассказал «Известиям» Лихачев. По словам главы «Росатома», Международный совет по разрешению споров признал незаконным разрыв контракта с корпорацией на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Лихачев добавил, что Финляндия теперь должна самостоятельно сооружать объект.

Финляндия должна вернуть деньги «Росатома» после расторжения контракта с РФ на строительство АЭС. С таким заявлением выступил глава госкорпорации Алексей Лихачев. «Единственный проект, на который, так сказать, „похудела“ наша зарубежная деятельность, это проект в Финляндии, остановленный этим летом по указанию правительства этой страны. Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств», — рассказал «Известиям» Лихачев. По словам главы «Росатома», Международный совет по разрешению споров признал незаконным разрыв контракта с корпорацией на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Лихачев добавил, что Финляндия теперь должна самостоятельно сооружать объект.