25 декабря 2022

Глава «Росатома» потребовал у Финляндии возмещения убытков

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Лидеры России 2022. Москва, лихачев алексей
Теперь Финляндия должна на свои деньги строить АЭС, заявил Лихачев Фото:

Финляндия должна вернуть деньги «Росатома» после расторжения контракта с РФ на строительство АЭС. С таким заявлением выступил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Единственный проект, на который, так сказать, „похудела“ наша зарубежная деятельность, это проект в Финляндии, остановленный этим летом по указанию правительства этой страны. Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств», — рассказал «Известиям» Лихачев.

По словам главы «Росатома», Международный совет по разрешению споров признал незаконным разрыв контракта с корпорацией на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Лихачев добавил, что Финляндия теперь должна самостоятельно сооружать объект.

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Финляндия должна вернуть деньги «Росатома» после расторжения контракта с РФ на строительство АЭС. С таким заявлением выступил глава госкорпорации Алексей Лихачев. «Единственный проект, на который, так сказать, „похудела“ наша зарубежная деятельность, это проект в Финляндии, остановленный этим летом по указанию правительства этой страны. Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств», — рассказал «Известиям» Лихачев. По словам главы «Росатома», Международный совет по разрешению споров признал незаконным разрыв контракта с корпорацией на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Лихачев добавил, что Финляндия теперь должна самостоятельно сооружать объект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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