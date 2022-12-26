Forbes: уязвимость американских ЗРК Patriot приведет Россию к успеху

26 декабря 2022 в 09:16 Размер текста - 17 +

Слабая маневренность ЗРК Patriot является их слабым местом, пишет Forbes Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слабая маневренность американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot является слабым звеном системы, которое сыграет на руку Вооруженным силам России (ВС РФ). Об этом сообщает американский журнал Forbes. «Слабым местом Patriot является то, что эти комплексы не так легко передвигаются и уклоняются от разрушений», — пишет журнал . Авторы материалы утверждают, что этот момент позволяет российским войскам надеяться на успех в борьбе с этими ЗРК. Помимо этого, для настройки и перемещения Patriot требуется большое количество людей, а именно вплоть до 90 человек, отметили в материале. Ранее телеканал CNN сообщил о решении США передать Украине ЗРК Patriot. Такими комплексами ВСУ сможет начать пользоваться не раньше весны 2023 года, так как для их эксплуатации требуется прохождение обучения техническому обслуживанию и ремонту данных систем, передает RT. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что ВС РФ на 100% справятся с уничтожением американских ЗРК, сообщает «Национальная служба новостей».

Слабая маневренность американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot является слабым звеном системы, которое сыграет на руку Вооруженным силам России (ВС РФ). Об этом сообщает американский журнал Forbes. «Слабым местом Patriot является то, что эти комплексы не так легко передвигаются и уклоняются от разрушений», — пишет журнал. Авторы материалы утверждают, что этот момент позволяет российским войскам надеяться на успех в борьбе с этими ЗРК. Помимо этого, для настройки и перемещения Patriot требуется большое количество людей, а именно вплоть до 90 человек, отметили в материале. Ранее телеканал CNN сообщил о решении США передать Украине ЗРК Patriot. Такими комплексами ВСУ сможет начать пользоваться не раньше весны 2023 года, так как для их эксплуатации требуется прохождение обучения техническому обслуживанию и ремонту данных систем, передает RT. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что ВС РФ на 100% справятся с уничтожением американских ЗРК, сообщает «Национальная служба новостей».