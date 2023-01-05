В Кремле допустили, что Зеленский желает перемирия на Рождество

05 января 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не считает мнение Подоляка об отказе Киева от перемирия заслуживающим доверия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремль сомневается в том, что заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об отказе от предложенного Россией прекращения огня на Рождество выражают точку зрения украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины», — сказал Песков. Информацию передает «Интерфакс». В четверг Путин распорядился о прекращении огня по всей линии фронта на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Подоляк в ответ на это заявил, что Подоляк заявил, что Украина отказывается соблюдать перемирие. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказывал о том, как будут действовать Вооруженные силы РФ во время режима прекращения огня на Рождество. По его словам, Россия не позволит украинским военным улучшить свои позиции, а также безнаказанно провоцировать РФ. Кроме того, отрицательная реакция киевских властей на предложение о перемирии говорит о том, что Украина воюет против Бога, передает «Царьград».

Кремль сомневается в том, что заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об отказе от предложенного Россией прекращения огня на Рождество выражают точку зрения украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины», — сказал Песков. Информацию передает «Интерфакс». В четверг Путин распорядился о прекращении огня по всей линии фронта на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Подоляк в ответ на это заявил, что Подоляк заявил, что Украина отказывается соблюдать перемирие. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказывал о том, как будут действовать Вооруженные силы РФ во время режима прекращения огня на Рождество. По его словам, Россия не позволит украинским военным улучшить свои позиции, а также безнаказанно провоцировать РФ. Кроме того, отрицательная реакция киевских властей на предложение о перемирии говорит о том, что Украина воюет против Бога, передает «Царьград».