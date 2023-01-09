Экономист рассказал, что нужно сделать за пять лет до пенсии

Экономист Гиркин: за пять леть до пенсии у граждан появляются новые льготы

10 января 2023 в 03:59 Размер текста - 17 +

За пять лет до пенсии появляются новые льготы Фото: Александр Кадников © URA.RU За пять лет до выхода на пенсию необходимо проверить и подтвердить свое право на льготы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, предпенсионеры могут рассчитывать на льготы как федерального, так и местного уровня. «Им [людям предпенсионного возраста] полагаются льготы как федерального, так и местного уровня, но право на их получение следует подтвердить. Уровень федеральных льгот связан прежде всего с налоговыми послаблениями в части имущественного и земельного налогов. Право на них женщины получают по достижении 55 лет, мужчины — 60 лет. После наступления этого возраста можно получить и накопительную пенсию, если на нее хватает баллов и стажа», — передает агентство «Прайм» слова Гиринского. Также предпенсионерам полагается повышенное пособие по безработице и возможность выхода на досрочную пенсию. Кроме ряда федеральных льгот в регионах могут быть дополнительные льготы. Например, в Москве и Московской области появляется возможность бесплатного проезда на общественном транспорте. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые категории граждан имеют право на получение выплат сразу двух пенсий. Такая возможность закреплена в федеральном законодательстве.

За пять лет до выхода на пенсию необходимо проверить и подтвердить свое право на льготы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, предпенсионеры могут рассчитывать на льготы как федерального, так и местного уровня. «Им [людям предпенсионного возраста] полагаются льготы как федерального, так и местного уровня, но право на их получение следует подтвердить. Уровень федеральных льгот связан прежде всего с налоговыми послаблениями в части имущественного и земельного налогов. Право на них женщины получают по достижении 55 лет, мужчины — 60 лет. После наступления этого возраста можно получить и накопительную пенсию, если на нее хватает баллов и стажа», — передает агентство «Прайм» слова Гиринского. Также предпенсионерам полагается повышенное пособие по безработице и возможность выхода на досрочную пенсию. Кроме ряда федеральных льгот в регионах могут быть дополнительные льготы. Например, в Москве и Московской области появляется возможность бесплатного проезда на общественном транспорте. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые категории граждан имеют право на получение выплат сразу двух пенсий. Такая возможность закреплена в федеральном законодательстве.