09 января 2023

Экономист рассказал, что нужно сделать за пять лет до пенсии

Экономист Гиркин: за пять леть до пенсии у граждан появляются новые льготы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учителям Курганской области отменяют льготы на услуги ЖКХ, коммуналка, жкх, квитанция оплаты жкх, дудина наталья, счет за телефон
За пять лет до пенсии появляются новые льготы Фото:

За пять лет до выхода на пенсию необходимо проверить и подтвердить свое право на льготы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, предпенсионеры могут рассчитывать на льготы как федерального, так и местного уровня.

«Им [людям предпенсионного возраста] полагаются льготы как федерального, так и местного уровня, но право на их получение следует подтвердить. Уровень федеральных льгот связан прежде всего с налоговыми послаблениями в части имущественного и земельного налогов. Право на них женщины получают по достижении 55 лет, мужчины — 60 лет. После наступления этого возраста можно получить и накопительную пенсию, если на нее хватает баллов и стажа», — передает агентство «Прайм» слова Гиринского.

Также предпенсионерам полагается повышенное пособие по безработице и возможность выхода на досрочную пенсию. Кроме ряда федеральных льгот в регионах могут быть дополнительные льготы. Например, в Москве и Московской области появляется возможность бесплатного проезда на общественном транспорте.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые категории граждан имеют право на получение выплат сразу двух пенсий. Такая возможность закреплена в федеральном законодательстве.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

За пять лет до выхода на пенсию необходимо проверить и подтвердить свое право на льготы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, предпенсионеры могут рассчитывать на льготы как федерального, так и местного уровня. «Им [людям предпенсионного возраста] полагаются льготы как федерального, так и местного уровня, но право на их получение следует подтвердить. Уровень федеральных льгот связан прежде всего с налоговыми послаблениями в части имущественного и земельного налогов. Право на них женщины получают по достижении 55 лет, мужчины — 60 лет. После наступления этого возраста можно получить и накопительную пенсию, если на нее хватает баллов и стажа», — передает агентство «Прайм» слова Гиринского. Также предпенсионерам полагается повышенное пособие по безработице и возможность выхода на досрочную пенсию. Кроме ряда федеральных льгот в регионах могут быть дополнительные льготы. Например, в Москве и Московской области появляется возможность бесплатного проезда на общественном транспорте. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые категории граждан имеют право на получение выплат сразу двух пенсий. Такая возможность закреплена в федеральном законодательстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...