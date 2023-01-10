Медведев заявил об уголовной ответственности за срыв гособоронзаказа

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил о возможных последствиях срыва госзаказов Фото:

В случае необходимости в России будут введены новые меры уголовной ответственности за срыв гособоронзаказов. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания по контролю за производством военной техники и вооружений.

«В случае необходимости мы будем вынуждены применять новые меры уголовного наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу», — сказал Дмитрий Медведев в ходе заседания, отметив, что сейчас срывы по контрактам гособоронзаказов есть. Его слова передает РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу создал новый гособоронзаказ для российской армии. Шойгу поручил усовершенствовать экипировку российских солдат и расширить для них арсенал ударных средств, отмечает телеканал 360.

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В случае необходимости в России будут введены новые меры уголовной ответственности за срыв гособоронзаказов. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания по контролю за производством военной техники и вооружений. «В случае необходимости мы будем вынуждены применять новые меры уголовного наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу», — сказал Дмитрий Медведев в ходе заседания, отметив, что сейчас срывы по контрактам гособоронзаказов есть. Его слова передает РИА Новости. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу создал новый гособоронзаказ для российской армии. Шойгу поручил усовершенствовать экипировку российских солдат и расширить для них арсенал ударных средств, отмечает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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