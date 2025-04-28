35 тысяч человек застряли в поездах из-за блэкаута в Испании

В Испании из-за блэкаута застряли 116 поездов с примерно 30–35 тысячами пассажиров. Национальная компания Renfe планирует эвакуировать их в течение дня. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«В Испании из-за блэкаута застряли 116 поездов с примерно 30–35 тысячами пассажиров. Национальная компания Renfe планирует эвакуировать их в течение дня. Министр транспорта Оскар Пуэнте заявил, что сейчас главный приоритет — спасение людей», — говорится на сайте газеты Pais.
Ранее URA.RU сообщало, что в Европе массовое отключение электроэнергии могло быть вызвано редким атмосферным явлением. Португальский сетевой оператор сообщил, что сбой в испанской электросети, вызванный резкими перепадами температур, привел к аномальным колебаниям на линиях электропередачи. Это нарушило синхронизацию между энергетическими системами и вызвало сбои в объединенной энергосистеме Европы. Восстановление стабильной работы сети может занять до недели.
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